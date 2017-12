Prendas que no pueden faltar en un buen fondo de armario Los cortes rectos, los tonos neutros y la ausencia de estampados son el denominador común de los básicos, tanto para hombres como para mujeres ELENA PÉREZ Domingo, 3 diciembre 2017, 00:08

La moda, las tendencias y el consumismo salvaje hacen que tengamos armarios colmados de ropa. Muchas veces tenemos tanto que no sabemos qué ponernos y terminamos usando esa camisa que combina con todo y esos vaqueros (nuestro favoritos), que siempre nos sacan de cualquier apuro.

Al final en la sencillez está la elegancia y, si no queremos invertir mucho tiempo en la elección de nuestros looks diarios, unas cuantas prendas básicas nos ayudarán a superar con solvencia cualquier 'qué me pongo' que nos pueda surgir.

La estilista Raquel Alguacil nos cuenta qué prendas atemporales y versátiles necesitas para contar con un buen fondo de armario.

Para ella

Camisas

El básico por excelencia, una camisa blanca. "Un comodín, el número uno, va con todo y queda bien siempre", añade Raquel.

Esta es de HyM y tiene un precio de 19,99 euros.

Camisa HyM

Algo más juvenil, la camisa tipo vaquera. Otro básico que combina con todo y puede dar un toque de estilo para una ocasión informal.

Esta es de Pull&Bear y la puedes tener por 19,99 euros.

Camisa vaquera denim Pull&Bear

Cazadoras

La cazadora vaquera tipo Levis en una prenda que no puede faltar en un armario, puedes crear un look informal en un momento. "Este tipo de cazadora se puede encontrar también en Zara, Mango o HyM", comenta la estilista. Puede ser un tono de vaquero más oscuro, o en un tono más claro tipo lavada. También puedes remangar los puños para dar un toque diferente.

Esta es de Mango y cuesta 29.99 euros.

Cazadora vaquera Mango

El 'must have' de los básicos: la cazadora negra de piel 'tipo perfecto'. Raquel Alguacil aconseja que sea de calidad: "La cazadora de piel puede transformar todo tipo de looks. Desde llevarla con un pantalón sport, hasta combinarla para un conjunto de la alfombra roja".

Esta es de Üterque y cuesta 229 euros.

Cazadora de piel Üterque

Para abrigar

Raquel Alguacil aconseja comprar un abrigo en un color neutro: gris, beige o azul marino. Este es de Berska y cuesta 39,99 euros.

Abrigo gris Berska

Una gadardina es ideal para los días lluviosos, esta prenda tampoco puede faltar en un buen fondo de armario. Queda genial con unas botas para la temporada de otoño.

Esta en color beige es de Zara y cuesta 49,95 euros.

Gabardina Zara

Tus jeans favoritos

Pitillo, acampanado, ancho...Las tendencias marcan qué tipo de pantalón se lleva. La moda es como un ciclo y 'todo vuelve'. Por eso lo que necesitas para acertar siempre son al menos dos pares de pantalones de corte recto. Lo ideal son unos vaquero azules y otros negros para poder combinar y crear diferentes 'outfits'.

Estos dos modelos se pueden comprar en Zalando por 50 y 22 euros

Vaquero negro

Vaquero azul

Un toque femenino

Little Black Dress

El icónico vestido negro, una prenda apropiada y versátil. Ya lo decían los más grandes de la moda, desde la pionera Coco Channel hasta Christian Dior: "Puedes llevar negro a cualquier hora del día o de la noche, a cualquier edad y en cualquier ocasión. Un vestido negro es la cosa más esencial en el armario de una mujer". El Little Black Dress (LBD) es un hito en la moda y necesario en cualquier closet. Se puede llevar de tantas formas y adaptarse para cualquier ocasión dependiendo de los complementos.

Este es del Corte Inglés y tiene un precio de 69,99 euros.

LBD Esprit

Otra revolución en la moda fueron las faldas tipo mini, supuso una liberación para la mujer en los años 70. Hoy se ha convertido en un imprescindible en el armario. "Lo ideal es una mini de piel color negro, que quede un poco por encima de la rodilla", comenta la estilista

Esta es de Zara y cuesta 19,99 euros.

Mini efecto piel de Zara

Pisando fuerte

Mucha gente se viste por los pies y es que el calzado, puede transformar un look completamente. Los zapatos básicos que no pueden faltar en un buen fondo de armario son unos stilettos y unas zapatillas deportivas tipo casual. Raquel Alguacil aconseja que los stilettos sean de piel: "De esta forma quedan bien para invierno y para verano". En cuanto a las zapatillas, lo ideal es unas en tonos blancos sin estampado.

Estos son de Zalando y cuestan 39,95 euros.

Stilettos Primadona

Estas son unas clásicas converse blancas, su precio es de 47,99 euros en Sprinter.

Converse All Star

Complemento imprescindible

Lo más importante para completar un look: el bolso. Para todos los días lo ideal es un bolso XL color neutro, si no tienes ninguno lo óptimo es que sea negro de piel. Es cómodo para la mayoría de las situaciones.

Este es de Misako y cuesta 21,95 euros.

Bolso XL Misako

Para ellos

Camisetas y camisas

Imprescindibles: las camisetas lisas básicas en colores neutros. Blanco, gris, negro y azul marino son los mejores para combinar con jersey y americana.

Esta es de Pull & Bear y cuesta 12,99 euros.

Camiseta blanca P&B

Una camisa blanca y alguna estampada; de rayas o cuadros, son necesarias para cojuntar de forma rápida y sencilla. Para un look más informal, la camisa vaquera es muy buena opción.

La estampada es de Zara y cuesta 29, 95 euros. La camisas vaquera y blanca son de Pull&Bear y cuestan 17,99 y 19,99 euros.

Camisas P&B y Zara

Un clásico

Un traje azul marino es necesario en el fondo de armario de un hombre, en esta caso la estilista Raquel lo señala como clave. "Un traje básico que se pueda despiezar. Puedes usar chaqueta y pantalón de forma separada para crear diferentes looks", aconseja.

Este traje es de Zara y se puede comprar por separado. La chaqueta cuesta 59,95 euros y el pantalón 29,95 euros.

Blazer traje Zara

Pantalón traje Zara

Pantalones

Un denim básico de corte recto y un pantalón de corte chino en tonos azul marino o beige son los necesarios para un el armario masculino.

Este vaquero es de Zara y cuesta 19,95 euros.

Denim básico recto

Este es de Berska y cuesta 19,99 euros.

Pantalón chino

Básicos para arriba

Un jersey de cashmere siempre es buena opción para combinar con una camiseta. Todo un clásico en el armario masculino por su calidad, comodidad y elegancia.

Este es de Zara y cuesta 29,95 euros.

Jersey liso cashmere Zara

Una cazadora vaquera, igual que para las mujeres es una prenda clave en el armario masculino para dar un estilo informal a tus conjuntos.

Esta es de Pull&Bear y cuesta 25,99 euros.

Cazadora vaquera P&B

Para esos días de frío podemos optar por un abrigo o una parca dependiendo del estilo de cada uno.

Esta parca es de HyM y cuesta 59,99 euros.

Parca HyM

Calzado

Las 'must have' para hombre en el mundo del calzado son: los zapatos oxford para un conjunto más arreglado y las zapatillas 'sport' o casuales para looks desenfadados.

Los Oxford son de New Look y se puede comprar en ASOS por 42,99 euros.

Zapatos Oxford New Look

Estas son de Adidas y cuestan 94 euros.