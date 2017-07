La pasarela Marbella Fashion Week presenta las últimas propuestas de diseñadores internacionales

Minutos antes de comenzar el desfile, cuando todavía no había caído el sol, una ordenada fila de pequeños modelos atendían a las últimas instrucciones y esperaban el turno de recorrer la extensa alfombra roja. Lo hacían a escasos metros de la estatura de Lola Flores que preside la avenida dedicada a La Faraona en Puerto Banús y que desemboca en el mar. El escenario en el que anoche arrancó la primera edición de la pasarela Marbella Fashion Week, con la participación de destacados diseñadores internacionales y que nace con la objetivo de consolidarse y posicionarse como cita obligada de la moda.

Medio centenar de niños, con edades entre los 3 y los 11 años, fueron los encargados de la presentación en España de la firma de moda infantil Stefania Pinyagina. Mientras los más pequeños, los más aplaudidos de la noche, desfilaban con notable estilo y recorrían la alfombra roja hasta la marca en la que debían posar, en el backstage las modelos mayores –en altura– gestionaban los últimos detalles para presentar las propuestas de Hamza Ben Sabih by Marcano, que optó por exhibir una colección de vestidos de noche, sombreros y tocados.

El creador tangerino recibió por parte de la organización de la pasarela, Nueva Moda, una placa como diseñador revelación que le fue entregada por el responsable de Turismo en el Ayuntamiento de Marbella, Miguel Luna, que vaticinó que la Marbella Fashion Week gozará en los próximos años de un «éxito mundial».

La diseñadora Agatha Ruiz de la Prada presentó una colección de baño con los colores marca / JORGE REY

Tanto el representante municipal como la organizadora del evento, María José González, mostraron su deseo de que el evento de moda tenga continuidad en el tiempo y anunciaron que ya trabajan en la segunda edición de la pasarela.

Por su parte, un tímido Ben Sabih agradeció el reconocimiento y expresó su ilusión fundamentalmente por el aplauso recibido por las modelos que habían presentado su colección.

El tercer desfile de la noche corrió a cargo del diseñador de alta costura malagueño Jesús Segado, que presentó una retrospectiva de varias de sus colecciones. Segado, que recibirá este año en Málaga el premio Alfiler de Oro en el marco de la VII Pasarela Larios, se ha embarcado, según él mismo recordó, en otra aventura creativa como es el diseño de gafas.

El broche final de la primera jornada de la Marbella Fashion Week corrió a cargo de Agatha Ruiz de la Prada, que llevó a la alfombra roja de Puerto Banús una colección de moda de baño y vestidos y complementos de playa. La diseñadora madrileña, que no estuvo presente en el desfile, no defraudó a los asistentes y exhibió unas propuestas marca de la casa en la que, si bien no faltaron los blancos y tonos pasteles, primaron los detalles y colores que se han convertido en característicos en la firma de De la Prada.

La segunda y última jornada de la pasarela marbellí se celebrará esta tarde-noche en el mismo escenario con los desfiles en los que se conocerán las propuestas de Oumaima Haute Couture, Javier Alcántara y el diseñador internacional de alta costura Abed Mahfouz, que recibirá un reconocimiento a su trayectoria profesional.