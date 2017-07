Letizia repite un vestido de Nina Ricci en rojo, su color favorito La reina ha apostado por un diseño drapeado que ya lució en un encuentro con Michelle Obama en junio de 2016 ESTER REQUENA Lunes, 24 julio 2017, 12:43

De rojo pasión. Su color favorito y, además, el color del Instituto Cervantes. Para su visita de esta mañana a Málaga (donde la monarca ha inaugurado el encuentro de los directores de la institución en el Museo Ruso en la antigua Tabacalera) la reina Letizia ha apostado por un vestido drapeado de Nina Ricci de largo midi. Y no es la primera vez que lo luce. Doña Letizia ya llevó este modelo durante el encuentro que mantuvo en junio de 2016 en Madrid con la primera dama estadounidese, Michelle Obama. Desde entonces no se le ha vuelto a ver con él.

En aquella ocasión la reina quiso hacer un guiño patrio recurriendo a un tono tan español como el rojo carmesí, para lo cual no elegió a su diseñador de cabecera Felipe Varela si no a la firma francesa (en concreto, un modelo de la colección otoño 2016). Entonces, remató el estilismo con unos salones 'nude'. Hoy, la reina ha optado por un 'total look' en rojo, estrenando unos tacones en el mismo tono que el vestido. Doña Letizia ha rematado el 'outfit' con unos pendientes dorados de Tous y un bolso Carolina Herrera, ambos de su fondo de armario.