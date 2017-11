Gigi Hadid y Katy Perry no estarán en el desfile de Victoria's Secret Hadid saluda en un programa de televisión. / Jamie McCarthy (Afp) Adriana Lima y Alessandra Ambrosio comandarán la presentación EFE Pekín (China) Viernes, 17 noviembre 2017, 19:42

Cuando solo quedan tres días para la grabación en Shanghái del tradicional desfile de Victoria's Secret, ha habido dos bajas de última hora y ni la modelo Gigi Hadid ni la cantante Katy Perry participarán, según medios estadounidenses.

La web Page Six asegura que Katy Perry solicitó un visado de entrada en China, que primero fue concedido y posteriormente denegado, al igual que ocurrió con otras 'top models' que tenían previsto participar en el desfile. Sin embargo, un portavoz oficial chino aseguró desconocer si las autoridades de su país han negado el visado de entrada a algunas de las participantes en el evento, uno de las citas anuales imprescindibles en el mundo de la moda. "No estoy al corriente de estas informaciones", declaró este viernes en rueda de prensa Geng Shuang, un portavoz del Ministerio de Exteriores chino, quien aseguró: "estamos dispuestos a emitir visas a los solicitantes cualificados (que cumplen los requisitos)". "Damos la bienvenida a todos los ciudadanos extranjeros que vienen a China para participar en actividades económicas, comerciales, turísticas o culturales", añadió.

En el caso de Perry, la razón de la denegación del visado estaría, según Page Six, en un controvertido incidente ocurrido en 2015 en Taipei, donde la cantante actuó con un vestido estampado con girasoles, símbolo de los independentistas taiwaneses. Mientras que Gigi Hadid, que ha confirmado en su cuenta de Twitter que no participará en el desfile, podría ausentarse debido a las peticiones de boicot en las redes sociales chinas por un vídeo considerado "racista" en el que aparecía estirándose los ojos, según el New York Daily News.

Según la web de Victoria's Secret, en el desfile, que se retransmitirá por televisión el 28 de noviembre, tomarán parte Adriana Lima, Alessandra Ambrosio, Candice Swanepoel, Lily Aldridge, Elsa Hosk, Jasmine Tookes, Josephine Skriver, Lais Ribeiro, Martha Hunt, Romee Strijd, Sara Sampaio, Stella Maxwell y Taylor Hill, además de nuevas caras que no ha revelado. Se podrá ver en 190 países y se espera al menos igualar la audiencia de la última edición, que fue de 1.400 millones de espectadores.

El desfile anual de Victoria's Secret forma parte de una ofensiva comercial de la marca en el mercado chino, donde a comienzos de este años abrió su primera tienda oficial (precisamente en Shanghái) y donde además participó activamente en las promociones del reciente Día del Soltero, la gigantesca jornada de compras por internet de la firma china Alibaba.