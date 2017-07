Dior, 70 años de alta costura Exposición en París. / Caroline Blumberg (Efe) París acoge la mayor exposición de la firma francesa Dior, cuya historia están intrínsicamente ligada a su fundador, Christian Dior COLPISA / AFP Paría Martes, 4 julio 2017, 17:14

París acoge la mayor exposición jamás realizada de la firma francesa Dior, cuyos 70 años de historia están intrínsicamente ligados a su fundador, Christian Dior, para quien la base de la alta costura era el arte. Unos 300 vestidos de alta costura, confeccionados entre 1947 hasta la fecha, 1.000 documentos y un centenar de obras de arte se exhibirán a partir del miércoles en el Museo de Artes Decorativos.

Nacido en el seno de una familia francesa de industriales, Christian Dior (1905-1957) fue un hombre de una gran cultura, que ejerció de galerista antes de convertirse en uno de los diseñadores más celebrados de la moda. "No fue alguien que se interesara por el arte una vez hecha su fortuna, Dior partió del arte para ir hacia la alta costura", recordó Olivier Gabet, director del museo y comisario de la exposición junto a la historiadora Florence Müller.

Amigo de numerosos artistas como Jean Cocteau, Max Jacob y Picasso, abrió una galería en París con un grupo de socios, defendiendo el "arte moderno y contemporáneo más vanguardista", subrayó Gabet. "Fue él quien presentó por primera vez en una galería a gente como Alberto Giacometti y Salvador Dalí".

Oda al 'new look'

En la muestra, hasta el 7 de enero, se ensalza como no podría ser de otra manera el "New Look", el estilo que Dior concibió en 1947, después de la Segunda Guerra Mundial, dando a la mujer un "nuevo aire", con cinturas ajustadas, faldas largas y anchas y hombros suaves.

El "New Look" no solo influyó en los diseñadores contemporáneos a Dior sino que sigue inspirando a los creadores actuales, así como a los seis directores artísticos que le sucedieron hasta ahora a la cabeza de la firma de alta costura.

Tras la muerte de Christian Dior, a los 52 años, el joven Yves Saint Laurent tomó las riendas. Su primera colección, "Trapecio", le valió el apodo de "Pequeño príncipe de la moda". También fue determinante su colección "beatnik", inspirada en los motoristas con sus chaquetas de cuero, que chocaron a las clientas de la época.

Aunque estuvo 29 años -un récord- al frente de la dirección artística de Dior, el francés Marc Bohan parece haber caído un poco en el olvido. "La extravagancia de sus sucesores borró un poco su periodo, pero tuvo mucho éxito" en la época, dijo Müller. Con Bohan, las faldas se hicieron más cortas y fue el inventor del "Slim Look", una silueta adolescente y menuda, muy en sintonía con los años 1960. Entre sus clientas, destacó por ejemplo Grace Kelly.

Bajo la batuta del italiano Gianfranco Ferré, la firma volvió a sus orígenes, con elegantes vestidos finamente bordados, plumas, flores...

John Galliano irrumpió en el mundo de la alta costura con su excentricidad a la inglesa, pero también fue fiel al fundador de Dior, con "esa visión de la feminidad muy exacerbada: la cintura estrecha, las caderas amplias, el pecho puesto de relieve", según la comisaria.

El belga Raf Simons tenía fama de ser minimalista, pero "esta exposición es la ocasión de darse cuenta de que no lo era", según Müller. "Puede dar la sensación de que es muy simple, pero de cerca se puede observar la complejidad del trabajo", subrayó, mostrando por ejemplo un bordado en tres dimensiones y un vestido confeccionado enteramente con pequeñas plumas.

Nombrada en 2016, la italiana Maria Grazia Chiuri es la primera mujer a la cabeza de la creación artística de Dior. Los vestidos expuestos muestran una visión delicada de la feminidad, por ejemplo con bordados recubiertos de tul. "Esta exposición no habla solo de la firma Dior. Habla de cada época y de sus mujeres, eso es lo que me fascina", comentó la directora artística.