Las diez tendencias del verano

Málaga en Verano

Marbella no cuenta con una semana de la moda con renombre internacional, aunque el próximo fin de semana vivirá una primera experiencia en este sentido con Puerto Banús como escenario. Tampoco celebra una pasarela que la equipare a templos de la moda como Milán, París o Nueva York. Sin embargo, la ciudad de la Milla de Oro es un escaparate mundial de las tendencias de moda, especialmente en época estival. La presencia de celebridades, modelos y artistas de reconocido prestigio y la celebración de galas, conciertos y otros eventos de lujo en los que se dan cita personalidades de distintos ámbitos hacen que Marbella sea el espejo donde mirarse para descubrir las líneas a seguir durante el verano. A todo ello hay que sumar la presencia de las marcas más exclusivas, especialmente en Puerto Banús, cuyo muelle de Rivera se ha convertido en objeto de deseo de las principales firmas de moda del mundo.

Marbella mantiene una cuota de ventas en el sector del lujo solo superada en España por Barcelona y buena parte de ese porcentaje reside en la moda. No es de extrañar, por tanto, que durante el verano la ciudad costasoleña sea también foco de atención en este ámbito. ¿Cuáles son entonces las tendencias de esta temporada estival? Hemos elaborado el decálogo de las imprescindibles, de la mano de tres de las principales ‘personal shoppers’ que desarrollan, entre otros lugares, su trabajo en la ciudad de la Milla de Oro: Adriana Galbis, responsable de la empresa Premium Closet; María Dolores Quintana y Susansu, propietaria de la empresa que lleva su nombre.

El sol, el rey del color. En la paleta de colores de este verano, el Primrose Yellow es el rey. Pero el secreto es la combinación con la tonalidad del bronceado. Para quienes quieran resaltar su moreno dorado, este amarillo es su color del verano, aunque también pueden optar por el Flame, una tonalidad de rojo anaranjado que atraerá todas las miradas y con la que no pasar desapercibida. En morenos cetrinos, lo mejor es el rosa Pale Dogwood, «un color elegante y sereno, que ensalza las pieles más exóticas y que en un ‘sleep dress’ de satén puede quedar de lo más sexy», explica Adriana Galbis. Para las más atrevidas, el Pink Yarrow, un rosa llamativo, tropical y enérgico solo apto para pieles morenas. Dos azules, el Niágara y el Lapis Blue, también son tendencia este verano.

La actriz Eva Longoria se apunta en Marbella a tendencias como el ‘sleep dress’ / J-LANZA

Precaución al volante. Los volantes están arrasando. En Marbella, donde existe un público atrevido, se pueden ver en todas partes: mangas, escotes, bajos de pantalones. Pero, cuidado, hay que saber dónde y cómo deben ir los volantes porque se corre el riesgo de parecer un revival del grupo sueco Abba.

Clásico envolvente. El ‘wrap dress’ o vestido envolvente, todo un hito en los años 70, se mantiene en alza. En versión corta e informal, generalmente estampados y con los ya mencionados volantes para el día. «Tienen la ventaja de que sientan bien a todas las siluetas», apunta Galbis, que, además de en Marbella, desarrolla su labor en Madrid, Gibraltar y Palma de Mallorca y es también asesora de imagen del bailaor flamenco David Morales.

La fiesta del pijama. El ‘sleep dress’ o vestido lencero no ha perdido fuelle. «Tanto por el día, con unas deportivas, como por la noche», indica Susansu, que recalca que los conjuntos de inspiración ‘pijamera’ son prácticamente «obligatorios» este verano. Conviene no olvidar tampoco el look monocromático, que ha sido una de las claves en pasarela, y los escotes asimétricos con el hombro al aire.

Mensajes por doquier. Las camisetas con mensajes –feministas o no– son un básico indiscutible. Están por todas partes y, a pesar de ello, todavía no saturan. Las blusas con manga farol o abullonada también se presentan como un acierto.

El bañador ha resurgido esta temporada / J-LANZA

Kimonos que no rujan. El kimono ha extendido su encanto a lo largo de la primavera y no se ha bajado de la ola durante el verano. Eso sí, se mantienen los motivos animales –especialmente las grullas– pero han dejado de ser tendencia los estampados de leopardo, aclara María Dolores Quintana.

Biquini vs. bañador. El biquini es eterno, pero esta temporada estival, frente a otros años en los que arrasaba, la lucha con el bañador de una pieza resulta encarnizada. «En Marbella el bañador, que siempre resulta más sofisticado, es una pieza clave para salir a pasear en barco, para lucirse y no para bañarse», apunta Susansu, cuya empresa ofrece servicios de asesoría de imagen deluxe y organización de eventos. La nueva tendencia entre las celebridades es llevar el bañador a modo de body con un short vaquero, versión mini y de talle alto. ¡Ah! Olvídense del biquini ‘triple poppy’. No ha cuajado.

¿Sujetador o top? El bralette, esa fusión entre un ‘crop top’ y un sostén, se ha ido abriendo paso a paso hasta consolidarse, no solo como prenda de lencería, sino para lucirla en la calle. Con una blusa transparente o combinado únicamente con una falda midi.

Chanclas tuneadas. En cuanto al calzado, las imprescindibles de este verano son, sin ninguna duda, las chanclas. Sí, las chan-clas de pala de toda la vida, pero ornamentadas en mil versiones y convertidas en sandalias de lujo.

A lo grande. En los complementos, son tendencia los pendientes XXL. También los ‘choker’ y los anillos grandes muy cedidos, según señala Quintana. Y las cestas siguen estando de moda, tanto las gigantes para playa o piscina como las más pequeñas y coquetas para salir por la noche. También los bolsos de mimbre tipo bandolera.