Amazon quiere colarse en los armarios y competir con Zara y H&M El gigante tecnológico acaba de lanzar esta semana 'Find', una firma propia de moda 'low cost' inspirada en el ‘street style’. ¡Y se vende en España! ALMUDENA NOGUÉS Málaga Miércoles, 6 septiembre 2017, 12:47

El gigante tecnológico Amazon está dispuesto a seguir ampliando sus tentáculos. ¿Su nuevo reto? Conquistar los vestidores. Y, de paso, plantarle cara a los grandes de la industria textil 'low cost' (véase el grupo Inditex, H&M etc). Fruto de esta ambición es la nueva marca que pulula ya por su web recién salida del horno. Se denomina 'Find' y ofrece prendas de moda femenina y masculina de tendencia y a precios asequibles. La colección diseñada en Londres -donde se ubica el cuartel general de Amazon Fashion en Europa- pretende ofrecer nada menos que 500 piezas por temporada por cada una de sus líneas e incluye ropa y zapatos. ¿Su receta? Buscar la perfecta armonía entre lo que demanda el 'street style' -muy presente en sus diseños- y piezas atemporales para los fondos de armario más exigentes, con clásicos reinventados y actualizados.

A la venta en cinco mercados europeos (Reino Unido, España, Alemania, Francia e Italia), la colección de otoño de Find ya está disponible en Amazon, donde se irán incorporando artículos nuevos cada semana. Para crearlas, sus creadores dicen haberse inspirado en la llamada 'moda de la calle' para ofrecer prendas clave, innovadoras y divertidas que completen nuestros looks con el estilo y el glamour del que presumen las 'influencers' en cada Fashion Week. Entre sus propuestas para la nueva temporada que ya asoma a la vuelta de la easquina destacan las camisetas de 'logomanía', vestidos vaporosos tipo kimono, camisas con lazada delantera, pantalones de pata ancha, botas futuristas en tonos neón o chaquetas cruzadas de cuadros 'príncipe de Gales' -'print' que pisará fuerte este otoño-.

Pero 'Find' no es la primera inmersión del gigante 'on line' en el universo fashionista. Amazon produce desde hace tiempo la la línea de lencería Iris and Lilly y la marca de ropa infantil Red Wagon. Además, en 2012 patrocinó la gala del MET y en 2015 hizo lo propio con la New York Men's Fashion Week. El pasado junio fue más allá y presentó en Estados Unidos una nueva iniciativa llamada 'Prime Wardrobe' que permitirá a los socios de Amazon Prime probarse en casa hasta 15 prendas sin tener que pagarlas primero, toda una revolución en el mercado

Con motivo del lanzamiento de su nueva marca Amazon ofrece hasta el 17 de septiembre un descuento del 20% por compras superiores a 40 euros. Ademas, los clientes podrán disfrutar de devolución gratuita en cualquier compra de la colección find. y una gran variedad de tipos de envío incluyendo el envío en 1 día ilimitado para los suscritos al Amazon Prime.