David Delfín, el niño que dio en Marbella sus primeras puntadas al éxito

«Todo lo que me inquieta y me toca en la vida acaba reflejándose en mi trabajo, y socialmente hay cosas que me tocan, pero creo que son más las situaciones o vivencias las que se muestran en mis creaciones». Fue una de sus reflexiones a pie de aula, en julio de 2015, en pleno centro de Marbella donde impartía uno de los cursos de verano de la Universidad de Málaga, ‘Ideas y emociones’. De David Delfín, fallecido el pasado sábado a los 46 años víctima de un cáncer, el propio Gobierno ha reconocido el compromiso social de su obra concediéndole por ello y por su audacia y valentía el prestigioso Premio Nacional de Diseño de Moda. Sin embargo, como él mismo declaraba hace dos años en su tierra adoptiva durante aquel curso: «Las reivindicaciones las dejo para políticos y ONG».

Inseparable de famosos como Mario Vaquerizo, Alaska o Bibiana Fernández, otra malagueña (imagen superior). A la izquierda, David, en una imagen tomada cuando era niño. Al lado, En 2015 participó en un curso de verano de la UMA en Marbella donde repasó su carrera. / SUR | Josele-Lanza

Era aquel un verano atípico para el diseñador, acostumbrado ya a visitar Marbella –ciudad a la que llegó con su familia con 3 años desde su Ronda natal– en temporada baja de turistas, «cuando está todo más tranquilo», como confesaba a SURen una entrevista en el año 2009 en la que reconocía que el mar y su tierra le ponían «las pilas». Ayer, en el Barrio, zona de recoletas calles en pleno centro de Marbella, donde su familia, con su madre María al frente, sigue viviendo, todo era recuerdo y silencio. «No puedo decirle nada, pero lo sentimos mucho», comentaba una vecina sin parar el paso. Algunos de sus familiares ponen de manifiesto su malestar por el tratamiento que algún medio de comunicación ha dado a la enfermedad de Diego David Domínguez González –el nombre que recoge el DNIde David Delfín– para no hacer declaraciones. «Algunos han engañado a su madre y le han hecho mucho daño», explican.

Antes de llegar a este antiguo barrio de pescadores, la familia de David Delfín (su padre trabajó como chófer de autobús en el hotel Los Monteros) residió en la barriada de Plaza de Toros. Asomado al balcón de la vivienda del séptimo piso, el artista, entonces niño, aprendió que la fiesta de los toros no sería precisamente una de sus aficiones. Él ya tenía un animal al que admiraba, el delfín, que ha terminado acompañándole como marca hasta el final de sus días.

Fue en Marbella donde se forjó su luego exitosa carrera profesional. Junto a María, su madre, modista, dio sus primeras puntadas. Le cogió afición y cuando alcanzó la mayoría de edad puso rumbo a la capital de España con las ideas claras: quería formarse como diseñador. Un estilo peculiar, atrevido y provocador en sus inicios creó al artista.

«Ha sido una de las figuras más destacadas de la moda española, que ha dejado una gran impronta a lo largo de su trayectoria no solo profesional sino también personal. Siempre tuvo una vinculación muy estrecha y especial con Marbella, lugar en el que fue muy querido por todos los que lo conocimos», indicaba ayer el alcalde de Marbella, José Bernal, quien añadía el agradecimiento de la ciudad. «Marbella va a recordar a David Delfín con el cariño y el agradecimiento que se merece por haber llevado bien alto el nombre de nuestra ciudad allí donde ha ido», añadía el regidor.

Las muestras de afecto llenaron las redes sociales de amigos, conocidos y antiguos compañeros de clase del colegio 5 de Noviembre (hoy CEIP Fernández Mayorales) donde estudió. Algunos de aquellos compañeros le han acompañado también a lo largo de su vida en paralelas trayectorias de reconocimiento. El actor Pepón Nieto, la actriz Mariola Fuentes o Manolo Jarillo, que ha sido diseñador gráfico con Ágatha Ruiz de la Prada, formaron parte de aquella pandilla de chavales de nueve o diez años que se hacían «colegas» de extranjeros «para conseguir una piscina en la que poder bañarnos», recordaba el diseñador en SUR.

Luchador incansable y diseñador con uno de los lenguajes más reconocibles de la pasarela, la osadía fue su marca desde el principio. Un atrevimiento que le hizo saltar a la fama en su debut en Cibeles en 2001 con la colección ‘Cour des miracles’. Aquel desfile con mujeres encapuchadas y con sogas al cuello se entendió como una provocación. Quienes entonces apostaron por él, acertaron.

Siete años después de aquel desfile el diseñador acudió a la llamada del Ayuntamiento de Marbella que le ofreció la posibilidad de montar una exposición para dar a conocer sus creaciones a sus paisanos. Con ‘Acción David Delfín’, que se montó en el Centro Cultural Cortijo Miraflores, destapó en directo en su tierra su peculiar universo creativo. «Hubo de todo, quien entendió aquella exposición y quien no», recuerda Carmen Díaz, entonces concejala de Cultura, quien subraya que la experiencia «fue estimulante porque trajo a Marbella algo muy creativo, fresco y vanguardista».

Una valentía que le llevaría años después a cambiar la aguja y a cultivar su faceta como pinchadiscos. Lo hizo en 2010 en la inauguración del bar del Centro de Arte Contemporáneo (CAC)Málaga. Posteriormente fueron muchas las colaboraciones musicales con el grupo liderado por su inseparable ‘hermana’ y musa Bimba Bosé.

Hijo Predilecto

Artista comprometido, Hijo Predilecto de la provincia de Málaga desde 2012, no lo dudó cuando desde la Agencia Sanitaria Costa del Sol le pidieron que colaborase con la puesta en marcha de una ambiciosa campaña para concienciar sobre los peligros de una exposición solar sin protección. El artista cedía en 2011 su serigrafía para el eslogan ‘Disfruta del sol sin dejarte la piel’. Fue su forma desinteresada de colaborar con una iniciativa en la que, de forma indirecta, estaban implicadas sus hermanas, que trabajan precisamente en el hospital marbellí.

Hace solo un año, cuando decidía hacer pública su enfermedad, buscó de nuevo refugio en su tierra. Lo hizo en el hotel Puente Romano. Las fotos que junto a su pareja publicó en redes sociales se convertirían en una de sus últimas apariciones públicas en su tierra.