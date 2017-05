Zara: Sus 5 piezas de deseo que han sido un visto y no visto, pero que amenazan con volver

1

Se agotó en la web de Zara casi al momento, pero no sólo se contentó con lograr este hecho una vez, sino que se ha acabado en diversas ocasiones y a día de hoy sigue con el cartel de 'sold out', pero con la esperanza de una pronta llegada, ya que el icono de la notificación de disponibilidad hace que todavía el tenerlo no sea una 'misión imposible'. El kimono es una de las prendas de la temporada, ya que su versatilidad a la hora de combinarlo lo convierten en un fiel aliado a la hora de crear looks. Si a eso se le une la elegancia que desprende este modelo estampado con cuello de solapa, manga larga, bolsillos frontales y cinturón combinado, es más que suficiente para que las adictas a la moda le echaran el ojo y lo publicitasen de manera indirecta en sus perfiles de Instagram.