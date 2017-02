La Málaga más fashionista: los cinco mejores escenarios para hacerse fotos de moda

Málaga está de moda. Y no es una mera frase hecha. El periódico más influyente del mundo, el ‘New York Times’, ha hecho ya tres referencias en sus páginas a la ciudad recomendándola como destino turístico. La apuesta local por la cultura y el arte han hecho que la capital sume valores añadidos a su imbatible oferta de sol y playa. Pero hay más. Otra Málaga que no sale en las guías y que también seduce a millones de personas de todo el mundo. La que se muestra a diario en blogs y perfiles de Instagram. Una Málaga deslumbrante que destila modernidad y estilo. Una Málaga fotogénica, que enamora a fashionistas y que es capaz de realzar cualquier look. Y, como en todo, en este caso también hay una ruta. No aparece en ningún plano de la ciudad. Pero existe. Y los amantes de la fotografía de moda la conocen y la explotan al máximo para sacarle el máximo partido a sus post.

"Málaga, además de bonita, soleada y con encanto, ¡es fotogénica! Me encanta pasear y, de forma casual, descubrir rincones con encanto", asegura Rocio Martín, una médico malagueña apasionada de la moda que ha conquistado a casi 100.000 usuarios en Instagram con sus 'outfits' funcionales en los que integra con maestría básicos de fondo de armario. Eduardo Valderrama, autor del blog 'Mr Who' -con 24.000 seguidores solo en Instagram- insiste en esta idea: "Málaga es maravillosa para cualquier tipo de fotografía. En moda, las localizaciones son infinitas. Basta con elegir el escenario adecuado según lo que quieras proyectar con tu instantánea y con tu look", advierte.

¿Quieres hacerte una sesión de fotos con garantía de éxito? ¡Pues aquí va esa ruta no escrita! Los cinco rincones de la ciudad retratados hasta la saciedad en blogs y perfiles de moda en redes sociales. Este es el top cinco:

UNA SOBRIEDAD QUE CONQUISTA Arriba, Ana Vera con un look bicolor con botines metalizados. Abajo, Eduardo Valderrama de Mr Who y la youtuber Verónica Díaz de Moda Just Coco.

1. Los arcos del dique de levante

En julio de 2001 el entonces presidente de la Junta, Manuel Chaves, y el que fuera ministro de Fomento, Francisco Álvarez Cascos, inauguraban el dique de levante, la primera gran actuación del Plan Especial del Puerto de Málaga. Cerca de 10.000 millones de las antiguas pesetas y tres años de trabajo para dar forma al espigón. Lo que no imaginaban los arquitectos del proyecto es que aquellos fríos arcos de hormigón armado acabarían convirtiéndose en el escenario favorito de la comunidad de blogueros de moda de la provincia. Y es que como bromea el propio Eduardo Valderrama -de Mr Who- el muro de cierre de dicho dique de levante (que actualmente bordea el puerto deportivo del Club Mediterráneo) es tan popular entre los fashionistas malagueños que la autoridad portuaria va a tener que establecer un sistema de turnos para retratarse bajo su arcada. "Creo que desde un tiempo a aquí se ha convertido en una de las localizaciones por excelencia para instagramers. La comodidad para aparcar, la cercanía con el centro de Málaga y el efecto de profundidad que se consigue con las imágenes hacen que, a pesar de tener que pedir la vez para tomar mis fotografías -dice entre risas-, siga siendo uno de mis entornos predilectos", afirma este joven, licenciado en Administración y Dirección de Empresas y personal shopper.

"Los arcos se han hecho tan famosos para este tipo de fotos por la tonalidades que tienen. Los diferentes grises y su forma arquitectónica te aseguran que tu look resalte y de un aspecto moderno", agrega Ana Vera, una malagueña diplomada en administración de empresas con especialización en Finanzas que da nombre a su propia marca de bolsos: Vera Blonde.

No hay blogger con impacto nacional e incluso internacional que visite Málaga y no aproveche para hacerse fotos en este enclave así que...¡Algo tendrá!

el encanto del sabor a antaño Arriba,Jessie Chanes (una de las malagueñas con más seguidores en Instagram, con nada menos que 256.000 seguidores) en las vías. Abajo, la estilista Andrea Zambrana y la médico Rocío López.

2. Puente del ferrocarril

Es uno de los enclaves más emblemáticos del puerto, y así lo demuestra el buen número de turistas que se acercan a fotografiarlo. Pero el puente del ferrocarril sobre el río Guadalmedina, también llamado de Nuestra Señora del Carmen y popularmente conocido como Puente de Hierro, no solo salpica los álbumes de viajes. Este escenario -con ese encanto que da el halo de otras épocas- cautiva a diario a muchos amantes de la moda. Ese sabor industrial, sus tonalidades neutras y la calidez que da la madera de sus vías lo convierten en todo un reclamo entre los blogueros de moda.

Y es que no es para menos. Su estructura -datada inicialmente en 1890- está catalogada como «patrimonio inmueble de Andalucía» por parte del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico y, según su ficha histórica, «ponía en relación algunas de las industrias más importantes de la zona oeste de la ciudad con el puerto». A lo largo de sus 74 metros de longitud es habitual toparse con looks de infarto. La estilista Andrea Zambrana, autora de un blog y de un perfil en Instagram donde comparte sus estilismos diarios, es una de las incondicionales a este escenario: "El antiguo puente de las vías del tren del puerto es un lugar único. Es el recuerdo de una Málaga de épocas pasadas lo que llena de magia este punto, testigo de tantas y tantas historias desde su construcción. Junto al entorno del CAC o las callejuelas del Centro histórico es mi lugar favorito para tomar fotos", explica.

UNA ESTRUCTURA VERDE MENTA QUE ENGANCHA Arriba, Lidia Castro @liidiacastro. Abajo, Rocío López (@rolito81) y la conocida youtuber Verónica Díaz.

3. Puente de los alemanes

Este puente de hierro fue un regalo del pueblo alemán en agradecimiento al auxilio prestado por los malagueños durante el naufragio de la fragata Gneisenau y para ayudar a la ciudad después de la riada de 1907. El puente de Santo Domingo, conocido popularmente como Puente de los Alemanes, fue inaugurado el 11 de diciembre de 1911. Su historia se remonta a diciembre de 1900 cuando muchos malagueños acudieron al socorro de los marineros germanos, hasta el punto de perder la vida algunos de los rescatadores. Este acto heroico le valió a Málaga el título de 'muy hospitalaria' que hoy luce en el escudo de la ciudad. Años más tarde, en 1907, el río Guadalmedina se desbordó, llevándose consigo los puentes existentes. Al conocer esta noticia el pueblo alemán decidió devolver el favor e iniciaron recolectas para la construcción del 'Puente de los Alemanes'.

Un enclave pues impregnado de solidaridad y de altruismo con un plus para los amantes de la fotografía: su color. Y es que el verde menta que colorea su estructura es un poderoso atractivo que le ha valido estar en el top cinco de los lugares más transitados por los instagramers y blogueros malagueños, que caen rendidos a su interesante estampa llena de contrastes. "El puente de los alemanes me gusta mucho por la geometría que aporta a las fotos, el efecto de profundidad, el contraste del metal... Sin duda es de mis zonas favoritas junto al SOHO, el Muelle uno o el Centro histórico", apostilla Rocio Martín, @rolito81.

LA MAGIA DEL AZUL DE MAR Arriba, la instagramer Ángeles Rodríguez (de @martiylola). Abajo, Javier Cubo -conocido por su perfil de moda y estilo de vida- y la estilista Andrea Zambrana con la noria de fondo.

4. El Muelle Uno

¿Qué tendrá el Muelle Uno que favorece tanto en las fotos? Será el azul del mar, las vistas que brinda de la ciudad -con la Catedral al fondo o la imponente noria- o simplemente su luz...pero no hay bloguera de moda que se precie que no tenga colgada una foto en este enclave en sus redes sociales. Desde su inauguración, en noviembre de 2011, Málaga dejó de dar la espalda al mar recuperando el puerto como eje vertebrador de una nueva oferta de ocio y restauración complementaria al Centro Histórico. Un escenario único, 100% fotogénico, que tiene una magia especial para hacer instantáneas tanto de día como de noche. "La luz es súper importante en las fotos y considero que Málaga tiene luz a raudales. Me encanta la zona del Muelle Uno precisamente por eso, porque cuando he hecho alguna sesión allí el resultado ha sido genial", sostiene Ángeles Rodríguez, una funcionaria malagueña madre de dos niñas pequeñas cuyos looks funcionales arrasan en Instagram, donde la siguen 26.600 personasl. Ana de Bedoya es otra fan de este entorno del Puerto: "El mar, los barcos, las palmeras y el precioso 'skyline' de la ciudad hacen que las fotos queden preciosas tanto de día con el reflejo del sol en el agua como al caer la noche", dice. "Me encanta el entorno de Muelle Uno ya que en un mismo espacio encontramos distintos marcos y elementos en lo que apoyarnos para hacer fotografías diferentes. En la Caja Blanca también encuentro un lienzo perfecto, me inspira mucho y como última incorporación propongo el Hotel Miramar. Creo que su aire colonial me va a dar mucho juego de cara a la próxima temporada", subraya Eduardo Valderrama -del blog Mr Who.

UNA DECADENCIA FAVORECEDORA Arriba, Nadia -del perfil @travelthelife- y abajo de nuevo Rocío López y la estilista y directora de 'Qué me pongo' en Málaga, Ana de Bedoya.

5. El Balneario

El Balneario no solo regala atardeceres impagables. Su estética decadente engancha a los fashionistas. El azul del mar es el fondo perfecto para cualquier look colorista. Fue inaugurado en 1918 siguiendo el concepto de las playas de Santander o San Sebastián y con él llegó a la capital la revolución en los baños. Para la estilista y asesora de imagen Ana de Bedoya este enclave figura entre sus imprescindibles: "Sería mi lugar fetiche si lo tuviera a mano cada día. Las fotos junto al mar ya tienen magia propia, pero el entorno del Balneario crea una sensación romántica y bohemia que enamora", concluye.