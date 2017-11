María Teresa Campos le confiesa sus secretos a Risto Mejide María Teresa Campos, durante la entrevista / CUATRO La malagueña habla de su marido, de su novio, de Ana Rosa Quintana... ¡y hasta de una curiosa entrevista con Joaquín Sabina! ESTER REQUENA Domingo, 26 noviembre 2017, 22:49

María Teresa Campos ha vuelto con fuerza a la televisión. Eso sí, esta vez como invitada. La malagueña se sentó en el 'Chester' con Risto Mejide y no dudó en contar algunos de sus secretos tras repasar su trayectoria periodística. Uno de los grandes momentos de la entrevista llegó cuando María Teresa detalló que se fumó un porro con Joaquín Sabina durante una entrevista en la radio, una escena que rápidamente se comentó en las redes sociales.

Asimismo, tampoco dejó pasar su 'batalla' con Ana Rosa Quintana, la que la sustituyó en la franja matinal de Telecinco. La malagueña dio a entender que todo había sido una traición. "¿Por qué no le puedo decir yo a Ana Rosa Quintana: tú firmaste el contrato antes de que yo me fuera", enfatizó en el sofá de Risto. Y sentenció: "Nunca debí pasarme de cadena". Sí aseguró que tiene una buena relación con Paolo Vasile: "Preguntó todos los días por mí cuando estaba en el hospital. Cuando fue a verme nos reímos porque decía que estaba muy guapa".

Su ictus centró una parte importante de sus revelaciones a Risto. "Si yo no hubiera hecho el 12 meses, 12 causas sobre el ictus, a lo mejor no estaría aquí", volvió a recalcar tras emocionarse con las imágenes de su salida del hospital. "No las había visto hasta ahora", recordó. Y tiene claro que su "ictus fue emocional; me afectaban muchas cosas en ese momento".

No faltó en la entrevista un repaso por su vida amorosa. Gran parte centrada en Edmundo Arrocet, aunque también habló de su marido. "Nunca he hablado de la muerte de mi marido por respeto a otras personas. Y nunca hablaré", sentenció. Sí recordó que no quería que Edmundo fuese a Supervivientes "por la convivencia con el resto de concursantes" y que su novio no se imaginó por lo que ella estaba pasando cuando lo llamó para animarle. "Juré que no vería a Edmundo en Supervivientes, pero no fui capaz", apostilló.