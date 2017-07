María José Campanario sale de la clínica de Benajarafe para celebrar su aniversario Jesulín de Ubrique y María José Campanario. / Josele-Lanza - La pareja comió junta en un chiringuito por sus 15 años de casados HUGO SIMÓN Viernes, 28 julio 2017, 17:38

Jesulín de Ubrique y María José Campanario querían celebrarlo por todo lo alto sus 15 años de casados, pero no ha podido ser. El gran banquete con el que esperaban festejar tan señalado aniversario se ha quedado finalmente en una comida de los dos solos en un chiringuito malagueño debido al ingreso de la odontóloga en el centro El Seranil, situado en Benajarafe.

"María José tiene que recuperarse de esta última crisis, por eso dejamos la celebración hasta que esté bien, hasta después del verano, para que pueda disfrutarla", explicó hace unas semanas Jesulín en la revista 'Hola'. Pero pese al aplazar sus planes, el torero no ha querido que su mujer pasase sola el aniversario de bodas y se acercó a recogerla a Benajarafe. Con su nuevo look rubio y modelito playero, Campanario paseó de la mano de su marido. Eso sí, no contó nada de si había habido regalos en tan significativa fecha.