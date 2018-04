Así es Manuel Martín, el opositor malagueño a la Guardia Civil que aspira a Míster España Internacional

En las maletas de Manuel Martín López no cabe «un alfiler». El Míster Málaga Internacional lleva toda una semana preparándolas para que no se le olvide nada. En la grande lleva todos los modelos que lucirá durante el concurso de Míster Internacional España que se celebra en Tenerife, donde tiene preparada alguna sorpresa. Este domingo ya empiezan en Tenerife los preparativos con vistas a la gala final que tendrá lugar el 5 de mayo. Pero, ¿quién es Manuel Martín?

A sus 25 años, el joven veleño se impuso a otros 46 jóvenes de la provincia en el certamen de Míster Málaga Internacional sin tener experiencia en el mundo de la moda. Porque su sueño «desde chiquitito, porque lo llevo en la sangre», pasa por ser Guardia Civil. Hijo, sobrino y nieto de agentes de la Benemérita, lleva años opositando al cuerpo. Por eso no faltan los apuntes tampoco en la maleta, «aunque con la agenda que tenemos estos días va a ser un poco complicado seguir el ritmo de estudio», puntualiza Manuel, a quienes sus amigos llaman Manu. No se quiere despistar ni un segundo porque probablemente el próximo julio salgan las oposiciones y logre sacar su plaza. «Ahora llevo las dos cosas para adelante y espero cumplir los dos sueños: representar a España en el certamen mundial y otro ser Guardia Civil».

El poco tiempo libre que le dejan los apuntes -y ahora la preparación del certamen nacional- lo dedica al fútbol, al gimnasio y a la hípica. Precisamente, el traje regional que llevará en el concurso en Tenerife será un traje corto «pero a mi gusto, por lo que va a sorprender», adelanta sin desvelar nada más.

Al malagueño más guapo para 2018 nunca se le pasó por la cabeza dedicarse al mundo de la moda pese a sus 1,88 metros de altura y su físico. «La gente me decía que me presentase porque tengo buena planta, pero nunca me lo había planteado hasta que al final casi me presenté a ciegas... ¡y mira ahora hasta donde he llegado!». Y, además, no piensa quedarse ahí, ya que se ve con muchas posibilidades de lograr la corona de Míster España Internacional. «Mi punto fuerte es las ganas que tengo de ganar, voy con mucha fuerza y eso juega a mi favor», revela el joven veleño que ahora se ha convertido en un ejemplo para su primo: el pequeño cantante Adrián Martín. «Ahora dice que él también quiere ser modelo», detalla entre risas. Su primo lo seguirá en la distancia, aunque sí viajarán a Tenerife su madre, su tía, su hermano y dos amigos.

A Manuel le espera una semana completa antes de la gala final. Entre las pruebas destaca la entrevista personal con el jurado, «que es bastante importante», además de la prueba deportiva y las distintas sesiones de fotos en traje y en bañador. Sin olvidar una pregala para ver cómo desfilan sobre la pasarela. El sábado 5 de mayo se coronará al nuevo Míster España Internacional. Y aunque sus maletas van a rebosar, Manuel ya hará hueco para traerse a Málaga la corona.