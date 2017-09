Manuel Carrasco: «Con el primer disco aprendí todo lo que no quería hacer» Manuel Carrasco y Bertín Osborne, en un momento del programa. / Telecinco El cantante se sincera con Bertín Osborne en el estreno de la nueva temporada de 'Mi casa es la tuya': «¡Se bajó los pantalones!» RAQUEL MERINO Málaga Miércoles, 6 septiembre 2017, 12:55

Manuel Carrasco dejó ayer de lado su timidez para conversar abiertamente con Bertín Osborne en el arranque de la nueva temporada de 'Mi casa es la tuya'.

El cantante desveló algunos episodios de su vida desconocidos quizás para el gran público. Como el accidente que durante dos años le obligó a llevar un corsé por los daños que sufrió en la columna. "Tenía ocho o nueve años y, lo típico, estaba todo el día en la calle, era un día de lluvia, estaba corriendo y un coche se me vino encima", relató Manuel Carrasco. "Lo pasé mal porque los niños se metían conmigo en el colegio, pero también recuerdo a la gente que tenía quioscos en el barrio que iban a visitarme al hospital y me llevaban chucherías". Un accidente del que se recuperó totalmente a los 18 años y que no le dejó secuelas.

Tampoco le costó al artista confesar que cuando decidió presentarse al casting para 'Operación Triunfo' dejó ciertos hábitos que no le venían bien a su voz como fumar y beber. "Tenía 20 años. Llevaba muy mala vida, para que nos vamos a engañar", manifestó entre risas. Logró subir dos tonos. "La voz me cambió, llegué como un portento a esa prueba", dijo.

De 'Operación Triunfo' guarda, como todos los que han pasado por este formato, recuerdos buenos y malos, pero confesó a Bertín Osborne que, tras el programa, se vio muy mal. "Podría parecer que como estaba saliendo en los medios de comunicación estaba bien y todo era idílico, pero yo estaba en Barcelona con un colchón en el suelo en un piso compartido".

Pero, sin duda, lo que llevó peor, según señaló en 'Mi casa es la tuya', fue ver peligrar su faceta como compositor. "Con el primer disco aprendí todo lo que no quería hacer", manifestó abiertamente. Aunque consiguió, no con poco esfuerzo y dejando a un lado la docilidad, que incluyeran en el mismo algunos temas propios, porque como él mismo dijo durante la entrevista: "No quería engañar al público". Tras este primer lanzamiento, el segundo tampoco le resultó fácil., No obstante, afirmó sentirse orgulloso de haber logrado que todas las composiciones incluidas en su siguiente disco fueran de su puño y letra. "Estuve dos meses yendo a la discográfica con mis temas y ellos me enseñaban los de otros compositores", señaló. Pero no cesó en su empeño. "Fue un gran esfuerzo por mi parte".

Y es que Manuel Carrasco lo tiene claro: "Todo lo valiente que he sido en mi vida lo he sido por la música". Una pasión que comenzó a gestarse en los carnavales de su tierra natal Isla Cristina. "Tenía la cabeza volá con el carnaval. Allí es un movimiento cultural brutal". Tanto que se iba a las puertas de los ensayos para escuchar a las comparsas y las chirigotas. Con 15 o 16 años ya dirigía sus propias agrupaciones, una entrega que en el 2015 tuvo su recompensa cuando le entregaron el Pito de caña del Carnaval de Isla Cristina.

Telecinco

Autógrafos en lugares extraños

Las anécdotas tampoco faltaron en la entrevista. La firma de autógrafos protagonizó una de ellas. A la pregunta de: ¿dónde es el sitio más raro en el que había plasmado uno?, el cantante contestó que hace un par de años una joven le pidió que le firmara un autógrafo en uno de los cachetes del culo. "Yo creía que se iba a bajar un poco el pantalón, pero se lo bajó hasta los tobillos", apuntó el artista.

"Es mucho más bonito de lo que esperaba"

Uno de los momentos más emotivos del programa fue cuando Manuel Carrasco habló de su hija Chloe, fruto de su relación con la periodista Almudena Vavalón y que nació el pasado 9 de junio. "Estoy enamorado de ella, es una sensación única y especial. Es mucho más bonito de lo que esperaba", confesó a Bertín Osborne y su mujer Fabiola.

Otros momentos lleno de emotividad tuvieron como protagonistas al hijo menor de Bertín Osborne, con el que Manuel Carrasco interpretó a duo el tema 'No dejes de soñar', y al padre del cantante: "Hablo con mi padre y casi todos los días llora".

Y también hubo una llamada improvisada a un grande de la canción española: Raphael, para el que Manuel Carrasco compuso hace poco el tema "Por ser tú". "Como yo no sé componer, tengo la manía de que me compongan los mejores", dijo Raphael al otro lado del hilo telefónico. Lo que quizás no sabía es que la madre de Manuel Carrasco hizo una copia en grande de una foto de la vez que ambos interpretaron juntos 'El tamborilero' en una gala de Navidad, una instantánea que tiene colgada en su casa.