Un malagueño a la caza del famoso

Dice que no es otro Mocito Feliz, que él no va por ahí buscando famosos. Nadie lo diría al ver las más de 200 fotografías que se ha hecho en los últimos años con personajes destacados del mundo del cine, el deporte, la música o la televisión, muchas de ellas en la estación de tren María Zambrano. Fran Falcón trabaja como cuidador de personas mayores con discapacidad y suele llevar a un hombre a pasear a la estación y al centro comercial. Cuando se acercan las siete de la tarde -“siempre que sea posible”- este malagueño de 32 años espera a que salgan los pasajeros del AVE que llega a la capital por si viniera algún famoso. Si es el caso, le pide por favor hacerse una fotografía con él o ella. “Normalmente todos aceptan, aunque hay alguno que otro más seco que me dice que no le apetece”, señala.

Así, gracias a sus paseos por la estación y acudiendo a las diferentes ediciones del Festival de Cine de Málaga y a presentaciones o firmas de libros y discos, además de encuentros casuales, ha conseguido reunir más de dos centenares de fotografías que tiene clasificadas en un álbum y que sube a las redes sociales. También cuenta con un buen número de autógrafos. Y sigue sumando. En sus perfiles en Facebook e Instagram aparecen nuevas imágenes casi a diario con futbolistas, cantantes o actores.

Falcón, con Antonio Banderas, Carlos Baute y Chiquito de la Calzada. / SUR

“Me gusta hacerme fotos con famosos, es un hobby como otro cualquiera”, afirma Falcón, que dice que se ha llevado más de una desilusión pero también alguna grata sorpresa en su trato con las ‘celebrities’, sobre todo cuando consigue cruzar alguna palabra con ellas, más allá de la simple foto. Recuerda sobre todo la simpatía de José Sacristán, que le llamó la atención: “Creía que era muy serio, pero me pareció muy campechano”. La cantante Rosana también le causó muy buena impresión. “Yo estaba en la estación y se acercó una chica a preguntarme dónde podía alquilar un coche, y tras responderle me fijé en ella y le pedí que se hiciera una foto conmigo. Ella me contestó: 'Claro, si has sido muy amable, y si no lo hubieras sido también me la haría'; la verdad es que fue muy simpática”, rememora.

Entre las fotos a las que le tiene más cariño está una con el humorista José Mota, uno de sus ídolos. La consiguió durante un Festival de Cine. “Me dijeron que estaba comiendo en un restaurante del Centro y allí me planté a pesar de que estaba diluviando. El camarero le preguntó a José Mota si podía pasar a hacerme una foto con él y le dijo que sí. Al verme, empapado, me dijo con su humor característico: '¿Tú estás esperando en la calle por mí con la que está cayendo poniéndote chorreando? Tú eres 'mu' tonto'. Yo no me lo tomé a mal ni mucho menos, pero años después me lo encontré en el cine Albéniz en el preestreno de 'Abracadabra' y le llevé la foto para que me la firmara, le recordé lo que me dijo y me pidió perdón por si me molestó, yo le expliqué que en absoluto, que me hizo gracia”.

En su álbum hay fotos con personajes de los ámbitos más diversos: Perico Delgado, Manuel Bandera, Teresa Viejo, Pablo Carbonell, Esperanza Gracia, Encarnita Polo, Clemente, India Martínez, Rebeca, Belén Esteban, Imanol Arias, Maribel Verdú, Diego Costa, Cristina Hoyos, Estrella Morente, Camela, Fonsi Nieto, Rosa López, David Bustamante, El Langui, Andrés Pajares, José Tomás, Djokovic, Pablo Alborán, Miguel Ríos, Manolo Escobar, Rosa López, Antonio Banderas, Marc Gasol, Manuel Carrasco... la lista es interminable, pero si hay una imagen que guarda como un tesoro es la de Chiquito de la Calzada. “Me gusta desde que empezó a salir en 'Genio y figura' y cuando era pequeño mi madre y yo lo vimos por la calle pero yo me puse a llorar y no quise acercarme. Me quedé con las ganas. Años después, paseando con mi mujer por el Centro me lo encontré y me dije 'de esta no se escapa'”.

La foto con el personaje más célebre, a su juicio, es la que se hizo con Felipe Juan Froilán, el hijo de Elena de Borbón, aunque con quien más le gustaría retratarse es con su tío, el Rey Felipe VI, y también con el periodista Matías Prats. Y con José Luis Perales “porque le gusta a mi madre”. Una espinita que tiene es conseguir una foto con el actor malagueño Dani Rovira tras dos intentos fallidos. Confía en que a la tercera vaya la vencida.