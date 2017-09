El hijo mayor de Brad Pitt y Angelina Jolie, Maddox, no ahorró en halagos en la primera entrevista que concede a la prensa, con motivo de su participación en la producción de la película de Jolie 'First they killed my father'. «Mi madre es divertida y es fácil trabajar con ella. Es maravillosa», dijo el joven, de 16 años, a la revista 'People'. El filme se rodó en Camboya, el país en el que Maddox fue adoptado en 2002. Para documentarse, vivió en el país asiático durante cuatro meses.