La bloguera Lovely Pepa revela su drama: bullying de niña y ciberacoso desde hace ocho años La conocida bloguera denuncia en un vídeo que sufrió bullying de niña y asegura que lo sigue sufriendo en el foro de una conocida revista y en redes sociales ALMUDENA NOGUÉS Málaga Viernes, 26 enero 2018, 12:45

Se llama Alexandra Pereira. Aunque en la industria 'fashionista' todo el mundo la conoce por el nick que dio nombre a su blog, hace ahora nueve años, 'Lovely Pepa'. Sus perfiles en redes sociales reflejan una vida idílica. Los mejores restaurantes, estancias en mansiones de firmas de lujo conociendo de cerca lo último del mercado, viajes a hoteles de ensueño, unos looks impecables, una relación amorosa perfecta... Pero no es oro todo lo que reluce en el día a día de esta 'influencer', que puede presumir de estar entre las pioneras y adelantarse al boom de blogs de moda en España. Pues bien, harta de tanto edulcorante y de falsas apariencias, ahora Pereira -que suma la friolera de más de 1,5 millones de seguidores solo en Instagram- ha decidido alzar la voz para denunciar una situación que -según asegura- le persigue desde muy niña. En un vídeo subido a su canal de YouTube, 'Lovely Pepa' confiesa -entre lágrimas- que fue víctima de 'bullying' en el colegio y explica que lo sigue sufriendo en redes sociales y en el foro de una conocida revista.

Dispuesta a acabar con una situación que considera "insostenible", la bloguera de Vigo ha compartido una grabación de 30 minutos titulada "8 años de acoso" en la que se sincera frente a la cámara. "Hoy soy y,o mañana puede ser cualquiera", subraya en un controvertido vídeo que acumula 246.018 visualizaciones en menos de 24 horas. "El vídeo de hoy probablemente sea el más duro que he publicado y publicaré por aquí jamás. He tomado la decisión de abrirme en cuerpo y alma y compartir algo que me daba vergüenza, de lo que me daba miedo hablar. Creo que es el momento de plantar cara a los acosadores que llevan 8 años tratando de destruir cada pequeño paso que he dado, es hora de dar nombres y de explicar quiénes son los culpables de que cosas como estas sigan ocurriendo en un momento especialmente crítico para nuestra sociedad. Un momento de revolución femenina en el que debemos apoyarnos más que nunca y mostrar que juntas somos más fuertes", explica la protagonista en el texto que acompaña al vídeo en su canal. "Me gustaría un mundo en el que las mujeres nos apoyásemos más, un mundo en el que no existieran mujeres tratando de destruir a otras mujeres. Desde aquí lanzo un grito de ayuda y extiendo mi brazo para ayudar de alguna forma a cualquier persona que se haya sentido en algún momento como yo, por el motivo que sea. Me gustaría decir que aquí tenéis una amiga, un apoyo, un ejemplo de lucha en el que apoyaros cuando lo necesitéis. Gracias por estar ahí. Gracias de todo corazón por vuestro apoyo. Vamos a seguir luchando como siempre hemos hecho, o incluso más", añade en la citada publicación.

Harta de convivir con tanto 'hater' Pereira matiza que acepta críticas constructivas y enriquecedoras, pero rechaza el acoso gratuito que, según su testimonio, sufre a diario por parte de personas que intentan "echar por tierra cada paso que he dado en esta industria y desprestigiar mi nombre", destaca. "Han hablado de todo tipo de cosas: de mi marca querían saber cuántas referencias teníamos para calcular los beneficios; sobre mi pareja, de quien se filtró información antes de que yo decidiera hacer pública nuestra relación y antes de que se convirtiera en mi representante, se han vertido comentarios racistas por su origen árabe; se ha especulado sobre la orientación sexual de mi hermana... Cosas que la gente no puede ni imaginar, es algo enfermizo", agrega.

Al respecto, 'Lovely Pepa' asegura que no es la única influencer o personaje público que se ha visto envuelto en este tipo de "hostigamiento", en el que los culpables se ocultan bajo el anonimato para lanzar sus críticas "destructivas". "Odio y amo las redes sociales al mismo tiempo porque, aunque generan muchas cosas positivas, también crean una serie de monstruos. Hay gente que ha llegado a desearme la muerte", revela en el vídeo, en el que pide el cierre de algunos de los canales donde se vierten este tipo de opiniones dañinos, como el apartado de foros de la revista Vogue.

Las confesiones de la bloguera han inundado Twitter e Instagram de mensajes de apoyo bajo el hashtag #adiosforovogue. En dichas publicaciones, los seguidores de Pereira se suman a su reivindicación y reclaman a la revista la eliminación de ese tipo de hilos. Ayer, la publicación tomó la decisión de cerrar dichos foros y esta misma mañana Vogue España ha compartido en redes sociales un comunicado en el que justifican la medida argumentando que están "profundamente comprometidos con el respeto a la mujer y entre las mujeres". "Queremos escuchar a las personas afectadas y actuar de manera firme", añaden.

Este es el comunicado de Vogue España: