Kiko Rivera e Irene Rosales esperan su segundo bebé Kiko Rivera e Irene Rosales . La pareja lo ha contado en una entrevista exclusiva en la revista Semana MUJERHOY Jueves, 6 julio 2017, 10:14

Kiko Rivera e Irene Rosales están esperando su segundo hijo. La pareja ha elegido la revista Semana, donde la mujer del Dj tiene un blog, para dar la feliz noticia con una entrevista en la que ambos han hablado de su vida en común y de cómo es la relación con la familia de Kiko.

Este sería el cuarto nieto para Isabel Pantoja. Aunque no ha sido buscado, ambos comentan a la publicación citada que están muy ilusionados con este nuevo embarazo y aseguran que les gustaría que fuera niño. "Me apetece tener un varón, porque no puedo vivir con mi hijo", comenta Kiko. (Más información en Mujerhoy.com)