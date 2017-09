Julián Muñoz: «Isabel Pantoja me dejó tirado. Me arrepiento de haberla conocido» El exalcalde de Marbella concede una entrevista un año después de salir de la cárcel SUR Miércoles, 27 septiembre 2017, 20:52

Era una de las entrevistas más esperadas. Durante años ha guardado silencio, pero ahora Julián Muñoz ha decidido romper su silencio y hablar sin tapujos de su paso por la cárcel y su relación con la tonadillera Isabel Pantoja. Un año, cuatro meses y 20 días después de salir de la cárcel de Alhaurín de la Torre, el exalcalde de Marbella recibía la libertad condicional después de seis años en prisión por blanqueo de capitales y desde entonces ha guardado silencio.

Ahora, Muñoz ha decidido conceder una entrevista a Kike Calleja para 'Sálvame', dejando titulares tan llamativos como que Pantoja fue el detonante de que su vida familiar quedara completamente destrozada: «Me arrepiento de que Isabel se cruzase en mi vida. No fui feliz en Cantora. Ella va a lo suyo y no le importa nadie de su al rededor».

Y añade: «He querido a una persona que no es que me fallara, es que me dejó tirado». Aunque la define como una persona que «mueve sus propios hilos, pero hace como que los mueven los demás», asegura que no tiene recuerdos sobre ella, a la vez que dice con firmeza que no la tiene miedo. «No creo que se le ocurra silenciarme», confiesa, adelantando que esto solo es el principio.

Parece que Muñoz escribió, durante su paso por la cárcel, una serie de diarios sobre todo lo que le sucedió fuera y dentro e, incluso, se habla de que podría estar preparando un libro sobre su vida.

Arrepentido

Una de las cosas de las que más se arrepiente es de haber abandonado a su exmujer, Mayte Zaldívar, a quien dejó por Isabel Pantoja. «No me tenía que haber separado de Mayte. No debe ser fácil la situación con la que se encontró», cuenta durante la hora y media de entrevista.