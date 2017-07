Jorge y Miri, de MasterChef, explotan por un titular de contenido sexual La instagrammer ha sido la última en manifestar su malestar tras las declaraciones aparecidas en una portada atribuidas al ganador del concurso: «No viene nada a cuento» A.N. Miércoles, 5 julio 2017, 10:54

La semana arrancó con una sonada polémica en las portadas del corazón... y el asunto ha traído cola. El protagonista de la controversia no es otro que Jorge, el flamante ganador de la última edición de MasterChef. Y es que al vencedor del 'talent' culinario de TVE no le ha gustado en absoluto el titular elegido por la revista Pronto para su portada, en el que alude a su relación con otra de las participantes en el consurso: Miri. El tono sexual de las declaraciones que destaca ne primera plana la publicación han sorprendido al cocinero, que ha querido dejar claro su descontento en sus redes sociales. "Miri y yo nos hemos acostado. La adoro", ilustraba la revista. Unas palabras sobre las que la aludida en cuestión también ha querido pronunciarse en su perfil en Instagram. "La verdad es que no quería hablar de este tema", comienza diciendo la joven instagrammer en su cuenta. "Simplemente creo que es lamentable, al igual que ha dicho Jorge, que resuman nuestra historia en esa frase, que no viene nada a cuento", añade. Y sentencia: "No voy a amargarme por esta exclusiva a la que llaman ellos exclusiva" afirma para acabar con un vídeo en el que envía un beso a Jorge.

"Me parece lamentable lo que han hecho. Resumir toda la historia nuestra en esas palabras me parece un poco con falta de categoría", aseguró Jorge, el otro protagonista de la historia tras salir la revista a los kioscos. "Ya sabéis mi versión de los hechos y me parece un poco desafortunado tener que estar hablando de esto en un momento tan bonito para todos. Ellos sabrán lo que ponen y lo que hacen", concluye el ganador de MasterChef.