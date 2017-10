Jorge Javier Vázquez admite que no atraviesa su mejor momento El presentador habla por primera vez sobre su situación profesional en Telecinco a través de un escrito en su blog SUR Martes, 3 octubre 2017, 16:27

Jorge Javier Vázquez ya no es la gallina de los huevos de oro. El presentador, experto hasta hace poco en hacer audiencias de las que revientan audímetros, atraviesa horas bajas. El popular rostro televisivo -a cargo de espacios como 'GH: Revolution', 'Sálvame' y 'Sábado Deluxe'- no pasa por su mejor momento profesional. Mucho se ha hablado estos últimos días sobre su persona. Y ahora ha sido él mismo el que ha querido hablar del asunto y poner las cartas sobre la mesa. Lo ha hecho en su blog, en la revista Lecturas. El título de su último post no deja lugar a dudas: 'El inicio de temporada no está siendo fácil'.

Desde que comenzara la nueva entrega del reality de Telecinco Vázquez ha tenido que lidiar con las voces más críticas que le achacan la responsabilidad por los malos datos cosechados por el legendario formato, cuya cuota de audiencia no para de caer. Por si fuera poco, la ausencia de las sobremesas de Telecinco también han contribuido a disparar los rumores sobre su situación profesional debido a su supuesto enfado con los directivos de 'Sálvame' por cuestiones económicas.

Ante este escenario, el comunicador ha decidido usar su blog personal para reflexionar en voz alta. En dicho post comienza haciendo referencia a la audiencia de 'Sábado Deluxe', que esta última semana también ha recortado espectadores: «Recibo la audiencia del ‘Deluxe’ en un avión. Lideramos, pero con escaso margen sobre 'La Sexta Noche', que pega un subidón de cinco puntos con el referéndum catalán. Normal, la gente está muy preocupada con el asunto», analiza el presentador, quien no oculta su preocupación por la forma en la que reciba los datos su pareja sentimental: "Noto a P. pensativo: “Mañana, ya verás los titulares, volverán a decir que estás hundido”. No me gusta que le pasen factura estas cosas. Pero también es verdad que no debe ser agradable leer cosas así sobre tu pareja. Supongo que no le gusta por lo que pueda llegar a afectarme. Pero así es mi trabajo y tengo que aceptarlo", añade.

"Nos escapamos a Lisboa para intentar despejarnos. El inicio de temporada no está siendo nada fácil, para qué vamos a engañarnos", concluye.