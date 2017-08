Jaime Peñafiel: «Me llevéun salero del Palaciodel Sha»

Aquel verano de: «Me los fastidió para siempre ’la ratona’, mi niñera»

Jaime Peñafiel no es un hombre de verano. Y todo por culpa de Antonia, ‘la ratona’, que se encargó de fastidiárselos desde bien pronto: «A mí no me ha gustado nunca la playa. No sé nadar. Y no sé nadar por Antonia, la niñera que tenía. Yo era de una familia muy bien. En esa época, se ponía a los niños en la orilla del mar con el cubito para hacer castillos de arena. De vez en cuando, mi madre decía: «¡A ver ese niño, que le está dando el sol en la cabeza!». Y entonces venía la niñera, una señora fuerte a la que mis cuatro hermanos y yo llamábamos ‘la ratona’, me cogía por sopresa, me ponía debajo del brazo, me metía en el agua y me hacía aguadillas. Yo salía como el gato. Cogí terror al agua. De hecho, no me meto ni en mi piscina. Yo solo me ducho».