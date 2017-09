Isabel II entrena a su nieto Guillermo para ser rey

Hay un momento en 'The Crown', la serie de Netflix, en el que vemos cómo una jovencísima Isabel II se enfrenta por primera vez y sin saber muy bien qué tiene que hacer exactamente a los papeles que cada mañana recibe de su gobierno como jefa del Estado británico que es. En esa escena podemos hacernos cargo de lo que significa el carácter hereditario de una institución y cómo los ritos y reglas han de aprenderse de los antecesores, pues no existe otra manera de aprenderlos. En el caso de la joven Isabel, no pudo ser su padre el que le trasladara la mecánica de reinar: murió demasiado joven.

Ahora, gracias a un gran reportaje en la revista People, sabemos que Isabel II ha estado instruyendo desde niño a su nieto Guillermo en la tarea de administrar dichos papeles. La Reina los recibe cada mañana en una legendaria caja roja que, desde hace tiempo y cada vez que ambos coinciden en Windsor, revisa en compañía de su nieto. (Más información en Mujerhoy.com).