La increíble respuesta de la chirigota del Carnaval de Cádiz a la denuncia de Andrea Janeiro La chirigota 'Una corrida en tu cara'. A la derecha, Andrea Janeiro. / Youtube y SUR Con un cuplé inolvidable se han retractado de las burlas a su aspecto físico: «Pido que me perdone; es una jartá de guapa», dicen JOSÉ MARÍA AGUILERA Martes, 30 enero 2018, 10:47

«Ya están los toreros otra vez en antena, así que Andreíta cambia de cadena». Con la música de Maluma y sus ‘Felices los cuatro’ la chirigota sevillana ‘Una corrida en tu cara’ mostraba su carta de presentación. El requerimiento judicial de los abogados de Andrea Janeiro a este grupo para que eliminara todas las alusiones a su cliente de su repertorio y que hasta se retirara del Concurso del Falla ha obtenido la mejor respuesta del Carnaval. Una guantá sin manos. Si Andreíta no quería salir en las revistas ni ser un personaje público, con su actuación ha conseguido justamente lo contrario, al menos en Cádiz. Ahora, con mucha guasa, hasta le dicen guapa y se retractan del cuplé de preliminares. Tan asustados están que la letra la han escrito sus abogados, según indica la Voz Digital.

Con un cuplé inolvidable han respondido estos chirigoteros a la amenaza de denuncia de la hija de Jesulín de Ubrique y Belén Esteban. «Sí que se ha montado un buen pollo, y no está el horno para pollos», reflexionaba con ironía uno de los componentes de la agrupación hispalense. «Había que sacarle humor a este asunto espinoso, demostrarle a la gente que esto es Carnaval», declara a la Voz Digital David, el José Tomás chirigotero.

La historia ya es conocida en toda España pero es bueno refrescarla. Esta chirigota de toreros, ‘Una corrida en tu cara’, tenía la ‘osadía’ de cantar el primer día de preliminares un cuplé a la niña de Belén Esteban donde bromeaban con su aspecto físico. “La niña de Jesulín y de Belén Esteban, tiene toda la cara como una papa nueva. Ya no está pixelada y la niña es horrenda. Si yo fuera su padre la dejo borrosa hasta los treinta”, decía la copla, entre otras cosas. “Habrá que verla doblando sábanas sin barbilla”, terminaban de forma jocosa. Los medios nacionales se hacían eco de la letra y días después los abogados de la susodicha enviaban un requerimiento a estos chirigoteros para que eliminaran toda alusión a Andrea Janeiro de su repertorio y le instaban a que abandonara el Concurso. Incluso amenazaban con parar el COAC.

La letra de la disculpa: «Es un montón de guapa»

Durante estos días, estos sevillanos se han mantenido en silencio por consejo de sus propios letrados, pero nadie les dijo que no podían responder de la mejor manera que podían hacerlo: a través de su chirigota. Hacían alguna alusión a este conflicto pero sobre todo ponían el Falla boca abajo con este cuplé que levantó al público e incluso impidió que se escuchara el estribillo debido a los aplausos(Lee la noticia de la Voz Digital).

Esta es la letra del cuplé:

‘Andreíta nos acusó por el cuplé que le cantamos en preliminares

vaya rollo

Andreíta, al final me como yo el pollo

La niña de Jesulín es un montón de guapa

es guapa, guapa, guapa, una jartá de guapa

hoy quiero corregirme

pido que me perdone

porque no quiero pagarle a tu madre ‘toas’ las operaciones.

Pero tengo algo aquí adentro

no sé si es conciencia o estoy ‘cagao’

fijarse si aquí hay canguelo

que el cuplé me lo ha escrito mi abogado.

Te pedimos mil disculpas

ya no te damos más caña

te animaremos en el certamen de Miss España’

«Había que sacarle humor a este tema pero tampoco queríamos hablar en la prensa porque no queríamos darle bombo a una persona que es ajena al Carnaval. De verdad, le diría a Andrea que escuche Carnaval, que disfrute, que no es la primera persona a la que se le hace un cuplé. Y que no hay intención de insultarla», insiste el chirigotero.

Ahora todo son risas, pero estos jóvenes han pasado días duros, de intranquilidad, envueltos en un ‘fregao’ con el que no contaban. «Nos cogió de sopetón, pero enseguida lo pusimos en manos de los abogados y nos calmaron un poquito. Nos sentimos sobrepasados, parecía que nos iban a meter en la cárcel por un cuplé».