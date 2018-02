La historia de amor de Alfred y Amaia Alfred y Amaia, en OT. La ganadora de 'OT 2017', Amaia Romero, revela cuáles han sido sus mejores momentos en el concurso ANTONIO ALBERT/CORAZÓN Lunes, 12 febrero 2018, 07:07

Hay quien te da las gracias por cortesía y quien te las da de corazón, como Amaia, que contesta a cada piropo con una mezcla de agradecimiento y vergüenza, con una humildad sincera que nace de la sorpresa de ver el impacto que genera su arte en los demás. «Jo, buah, no sé qué decir»…

Podría ser una muletilla pero es, también, la pura verdad: no sabe qué decir porque lo único que le viene a la cabeza es darte las gracias. Y te las da una y otra vez, «jo, muchas gracias», porque tampoco es plan de argumentar cómo le nace el talento, de dónde viene, cómo se ha hecho fuerte en ella.

Hablamos con ella después de un sueño reparador que le permite recordar su victoria en 'O.T.' con relativa distancia:«El lunes estaba en 'shock', pero ahora lo voy asumiendo… Lo que me cuesta asumir ahora es que no estoy con ellos en la Academia. Ahora hablamos por whatspp y se me hace súper raro». (Más información en Mujerhoy.com)