El gran susto de Marilyn Manson, aplastado por un decorado en un concierto Los fans del artista captaron el momento en el que quedó atrapado por una estructura del escenario durante una actuación en Nueva York SUR Lunes, 2 octubre 2017, 13:05

Gran susto durante un concierto de Marilyn Manson. El cantante estadounidense ha sufrido un aparatoso accidente sobre le escenario que le ha obligado a suspender su última actuación en Nueva York. El suceso, ocurrido sobre las tablas del Hammerstein Ballroom de la Gran Manzana, fue grabado por varios de los fans que asistían al show, logrando que el vídeo de la aparatosa caída se haya hecho viral en las últimas horas.

Las imágenes recogen el estremecedor momento del incidente. La estrella de 'metal', de 48 años, estaba escalando por un andamiaje cuando la estructura se soltó y le cayó encima mientras interpretaba su versión del tema 'Sweet Dreams (are made of this)' como puede verse en el minuto 1:50 del vídeo que acompaña esta noticia.

Inmediatamente, varias personas irrumpieron en el escenario para acudir en su ayuda. Las luces se apagaron y el cantante fue evacuado de la sala en camilla, siendo trasladado posteriormente al hospital. El concierto fue cancelado "debido a una lesión" , según el canal ABC 7.

El representante del músico declaró a la revista Rolling Stone que el cantante sufrió una "lesión" y estaba siendo tratado en un hospital local. Además, ha anunciado la cancelación de los conciertos previstos desde hoy, 2 de octubre, y hasta el 14 de octubre, un total de 9 actuaciones. Tyler Bates, productor y guitarrista en la banda de Marilyn Manson, ha tranquilizado sin embargo a los fans del artista con un mensaje publicado en su cuenta de Instagram: "El tour Heaven Upside Down de Marilyn Manson está en pausa por un minuto. Camino a casa. Manson volverá a estar pronto en acción".