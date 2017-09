El gran drama personal que ha intentado ocultar Teresa Rabal La actriz y cantante ha hablado en los platós de Telecinco de cómo superó el cáncer y del duro momento que atraviesa tras la muerte de su marido y la falta de trabajo A.N. Lunes, 4 septiembre 2017, 11:07

No lo oculta. Después de meses de silencio Teresa Rabal ha decidido poner las cartas sobre la mesa y hablar sin tapujos -y con una gran y triste sonrisa- de la dificil situación personal con la que lidia en estos momentos. Tras ganarle una dura y desgarradora batalla al cáncer, la actriz de películas como 'Loca por el circo' y cantante de temas como 'Veo, veo' ha confesado en 'Sábado Deluxe' su complicada situación laboral y ha hablado del giro de 360º que ha dado su vida tras la reciente muerte de su marido.

Así, la artista -que vendió más de 7 millones de discos de canciones dedicadas a los más pequeños- ha pasado de tener decenas de bolos y actuaciones concertadas en galas celebradas a lo largo y ancho de toda España a ver cómo su volumen de trabajo caía en picado. "Yo no contaba que estaba enferma por varias razones. Una porque, en el momento en el que estaba pasando por el cáncer, pensaba más en la enfermedad de mi marido que en la mía y otra porque me parecía que era gratuito venir a los medios para narrar que mi marido estaba enfermo y yo también", ha explicado la actriz en el plató de 'Sábado Deluxe'.

"Cuando ha pasado y ha salido lo he contado y ya está. No quería comerciar con eso. También es cierto que las personas que contratan galas a veces se asustan. Ellos no notaban que yo tenía cáncer, pero cuando llegaba a la gala lo decía", ha indicado Rabal visiblemente emocionada ante la mirada de los colaboradores de Telecinco.

"Ellos alucinaban porque yo salía a cantar y no entendían nada. En una ocasión tuve que cancelar la gala por miedo del empresario y otra la suspendí yo porque me tuvieron que internar porque me encontraba mal y no quisieron pasar de fecha", ha narrado la artista que intenta recuperarse del duro golpe que le ha asestado la vida y que ahora se ha atrevido a que salga a la luz.