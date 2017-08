GENTE«No me van a pillar en una playa» Michelle Jenner rueda en Galicia 'La sombra de la ley'.«Disfruto tanto que no echo de menos las vacaciones» Domingo, 13 agosto 2017, 00:38

Con tanto corazón tendido al sol es difícil imaginar a una famosa que a estas horas no esté navegando en un yate o descansando en una hamaca bajo una palmera... Pero las celebridades que trabajan en verano también existen. A Michelle Jenner ahora mismo la palabra vacaciones le dice muy poco. Mira al horizonte de Finisterre y aún no las contempla. La actriz está rodando en Galicia 'La sombra de la ley', a las órdenes de Dani de la Torre. Y asegura estar pasándolo mejor que si estuviera en un chiringuito de playa. «Yo el verano lo estoy llevando genial. Aquí dormimos tapaditos y todo».

Famosa por su interpretación de Isabel la Católica en la exitosa serie de TVE, esta catalana de madre francesa y abuelo inglés comenzó el verano como embajadora de Nescafé Shakíssimo, tomando el relevo de Mónica Cruz, que fue imagen de la marca el año pasado. El spot se rodó en la localidad barcelonesa de Mataró y trataba de reflejar el disfrute veraniego. Vestida con traje de baño y short, y con un 'cortado intenso' en la mano, Michelle posó en una hamaca y dando saltos alrededor de una piscina. Pero eso es todo lo que la actriz pudo catar del espíritu estival. «Esta profesión es así -detalla-, a veces te llegan todos los proyectos a la vez». Ella está en racha, de modo que, terminado el rodaje del anuncio, se metió de lleno en el de su nueva película.

«Soy cafetera, y me está viniendo muy bien para mantenerme despierta porque llevamos una semana rodando de noche, hasta pasadas las seis de la mañana». Pero no es el café lo que le quita el sueño a Michelle Jenner, sino bordar su personaje; esas dudas torturadoras a las que Dustin Hoffman denomina «los demonios». Jenner lo suaviza un poco: «Yo las llamo duendecillos. Hay un duendecillo en la cabeza que cuando estás interpretando a veces te dice: 'Lo estás haciendo mal, por ahí no, no te está saliendo...'. Y al final tu peor enemigo eres tú mismo». La actriz lo combate frenando el pensamiento negativo y dejándose llevar. «Porque en la interpretación no todo es cabeza, a veces te dejas llevar por el corazón y sale algo maravilloso».

«Lo peor será el frenazo, que acabe el rodaje y haya que volver a la rutina»

A la relajación por el ganchillo

Ni relajación, ni yoga ni 'mindfulness'. Esos recursos que otros actores utilizan para centrarse en su personaje a Jenner no le ayudan. «He intentado la meditación, pero soy demasiado inquieta». Cuando quiere desconectar y «parar la cabeza», como ella dice, recurre a «dar un paseo por el campo, pintar, hacer fotos... O incluso ponerme a hacer ganchillo. Todo lo que sea crear me encanta».

Sara, su personaje en 'La sombra de la ley', es una anarquista de fuertes convicciones, dispuesta a poner su vida en peligro por un ideal. En su camino se cruza un policía, interpretado por Luis Tosar... «Todo un lujazo de actor, lo admiro muchísimo», declara Michelle. El rodaje todavía se prolongará cuatro semanas más y la actriz no quiere ni pensar en el día que griten '¡Corten y se acabó!'. «Lo peor a nivel emocional es el frenazo. Llevo semanas conviviendo y compartiendo muchas emociones con un equipo que al final es tu familia. Y de repente eso un día se acaba de golpe. Volver a la rutina es complicado, echas de menos todo eso que has vivido, la gente... Lo más difícil en esta profesión es la inestabilidad. Pero tienes que aprender a llevarte bien con ella».

Jenner tiene un proyecto inmediato. «Pero aún no está cerrado», se apresura a puntualizar. Sí tiene claro que este verano... «No me van a pillar los 'paparazzi' en la playa, ni en topless ni sin él. No tengo tiempo para eso». En cualquier caso, una mujer tan celosa -o «protectora», como ella dice- de su vida privada tampoco se plantaría en una cala de Ibiza. «Hace tiempo que vivo bastante tranquila -asegura la actriz-, porque para descansar me busco sitios más retirados y con menos gente».