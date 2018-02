'ARTE' CHIRINGUITO Autoridades y asistentes al acto de Expoplaya delante de platos con la típica ensaladilla de pimientos malagueña para acompañar al 'pescaíto' frito.féliz lorenzo La Asociación de Empresarios de Playa puede alardear de conseguir una inusual unanimidad política de todo signo en sus actos. La ministra Cospedal vendrá de nuevo a Málaga el Jueves Santo. El inesperado y sentido fallecimiento de Salva, popular capataz de trono de la Trinidad y de la Soledad de Mena. La fotografía que no se esperaban los alumnos de los Maristas en el Congreso de los Diputados. 2.200 especialistas en Medicina Estética llenan Málaga durante esta semana PEDRO LUIS GÓMEZ Domingo, 25 febrero 2018, 00:18

En estos tiempos de crispación, como decíamos ayer, se agradece que haya ejemplos de consenso y de buen rollo político. Para ello hay que tener arte, para conseguirlo, digo, y en eso los Empresarios de Playa de la Costa del Sol son unos verdaderos artistas. Un año más se ha celebrado Expoplaya, en el Palacio de Ferias y Exposiciones de Torremolinos, y una vez más, políticos de todo color y condición se unieron para estar con ellos, arroparlos y decirles que son parte fundamental (un factor determinante incluso) en esto del turismo, en la Costa del Sol y en Andalucía. Desde el consejero de Turismo hasta alcaldes del PP, del PSOE y de Ciudadanos, o parlamentarios en Madrid, o delegados de la Junta, o cargos técnicos, o ediles de Turismo, o responsables de la Mancomunidad... Todos con los chiringuiteros (término tan cariñoso como coloquial), una asociación que ha sabido granjearse el respeto de todos y encontrar un sitio importante en la estructura socioeconómica de la provincia, y lo han hecho a base de esfuerzo y de trabajo, porque el camino que han recorrido no ha sido fácil, ni mucho menos. Al frente, el presidente nacional Norberto del Castillo, con el presidente provincial, Manuel Villafaina, o ese factótum de las relaciones públicas como es Miguel Sierra. Todos los políticos con ellos, de todos los partidos apoyando y amparándolos en sus justas reivindicaciones, que siguen existiendo, porque las playas malagueñas han sufrido y mucho con toda esta racha de temporales que hemos padecido en este aparatoso y extraño invierno, especialmente la zona de La Carihuela que necesita, de forma urgente, una 'reparación' importante de arena, como otras partes fundamentales de nuestro litoral. Comentaba Miguel Sierra que ahora mismo hay una importante cantidad de turistas alemanes y de holandeses que todo el día están tirados en la playa en cuanto sale una 'recachita' de sol, que no son pocas en estas últimas fechas. «Hay algunos que se han arrepentido este invierno de cerrar», señalaba otro de los empresarios presentes en Expoplaya, y es que hay quienes piensan que de esta forma se ahorran gastos, pero se equivocan. En breve, además, quienes se arriesgan, mantienen los puestos de trabajo y tienen abierto todo el año van a tener importantes apoyos fiscales y laborales. Es lo justo. Lo que es fácil es estar sólo en la temporada de las vacas gordas, hacer caja y cerrar cuando ya las cosas no vienen igual de rodadas, y de estos, quienes lo han hecho (chiringuitos, hoteles y bares) se han encontrado con la feliz realidad de un invierno económicamente espectacular. La Administración tiene que apoyar y refrendar a los que durante los 365 días el año están abiertos, sobre todo en una zona tan turística como la nuestra y que, además, clama al cielo en su lucha contra la desestacionalización. Pues eso, que el ejemplo comience desde abajo. Y a los Empresarios de Playas de la Costa del Sol, la felicitación más sincera por lo mucho que han conseguido y aportado a nuestro destino turístico. Nada es casualidad, pero nada...

Una de las visitas que siguen siendo 'oferta estrella' en los viajes de los colegios malagueños a Madrid sigue siendo el Congreso de los Diputados, donde generalmente son atendidos por los diputados que por allí realizan sus labores, lo que posiblemente nunca esperaron los alumnos de Segundo de Bachillerato de los Hermanos Maristas de Málaga fue toparse con la mismísima presidenta del Congreso, Ana Pastor, quien se encargó personalmente de explicarles algunas características del hemiciclo y quien se hizo una foto con ellos, que los chavales, sin duda, han mostrado en todas las redes sociales con mucho orgullo y felicidad.

Lo mismo que se muestra muy feliz la ministra de Defensa, Dolores de Cospedal, con el trono en miniatura que ha realizado SUR como una de sus promociones de esta Cuaresma, regalo que le entregó personalmente el hermano mayor de Mena, Antonio de la Morena, quien acompañado por varios miembros de su junta de gobierno cumplimentó a la ministra como corresponde al haber accedido recientemente al cargo de máximo responsable de la Cofradía. Cospedal se mostró encantada con el trono y además se divirtió cuando De la Morena le explicó que con el trajín del viaje desde Málaga se habían caído varias piezas, y que para ello habían ido a un 'chino' cercano al ministerio para comprar un pegamento de esos ultra rápidos para repararlo... La ministra, feliz con el obsequio, dijo que el Jueves Santo malagueño es uno de esos momentos que no se quiere perder y ratificó su presencia en el acto del desembarco legionario y en el traslado del Cristo de la Buena Muerte esta próxima Semana Santa, un acto que es «algo único, impactante, que nunca nadie se cansa de verlo y de disfrutarlo».

Hablando de la Congregación de Mena hay que referir la inesperada y sentida muerte de quien ha sido durante muchos años capataz de la Virgen de la Soledad, Salvador López Platero, quien muy joven nos ha dejado para siempre. Salva 'El Ruso', como era conocido por todos, fue también durante muchos años capataz de la Virgen de la Trinidad, y su fallecimiento ha causado un hondo pesar y mucho dolor en las dos cofradías malagueñas, donde este hombre todo corazón dejó su impronta cofrade como pocos. Descanse en paz quien fue un hombre todo bondad y generosidad.

Hablando de Semana Santa, reseñar los dos grandes trabajos que ha realizado para la Cofradía de El Rico y para el Prendimiento el pintor Leonardo Fernández, sin duda uno de los mejores pintores realistas que hay Málaga. Sus dos carteles anunciando la salida procesional de ambas cofradías han sido acogidas con entusiasmo por los hermanos de las mismas, que ven cómo han incrementado con obras de arte de importancia su patrimonio cultural.

Dentro de que 'Málaga está de moda' hay que incluir los numerosos congresos que se llevan a cabo en la capital de la Costa del Sol. Uno de los más numerosos e importantes, sin duda, es el Congreso Nacional de la Sociedad Española de Medicina Estética, que desde mediados de esta semana ha reunido en nuestra capital por quinto año consecutivo a más de 2.200 especialistas y 160 casas comerciales con expositores propios que en las fechas de la reunión han expuesto sus nuevos productos y aparatos de última generación en el Palacio de Ferias, y que han llenado hoteles y restaurantes durante este largo fin de semana. Este certamen anual tiene como hecho importante que ha elegido a Málaga como sede ya también para el próximo año, y en ello han tenido mucho que ver las buenas artes de dos especialistas malagueños, como Juan Antonio López L. Pitalúa y Fernando Urdiales, así como el 'enamoramiento' que tiene con Málaga la presidenta de la Sociedad, Petra Vega. Desde luego, un lujo que un congreso de esta especialidad, con tanto nivel de asistencia y acompañantes y un importante nivel adquisitivo elija nuestra tierra para debatir los avances y últimas técnicas de la especialidad.

Nos vamos con febrero prácticamente acabado. Que sean felices, disfruten de la vida y servidor, con su permiso, haga igual, y un recuerdo y ánimo para Antonio Guadamuro, al que mañana le recompondrán sus 'cañerías' como él mismo dice. Saldrá nuevo.