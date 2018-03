Fernando Alonso, ¿con una exconcursante de Gran Hermano?

¿Tiene algo que ver Niedziela, concursante de 'Gran Hermano 16', con Fernando Alonso? El tema está sobre la mesa después de que Risto Mejide lanzara un mensaje a la circense en 'Got Talent'.

Niedziela acudió al espacio de talentos de Telecinco junto a su hermana y tras su participación, Mejide dijo: «Yo he visto en el escenario a Wonder Woman ahí haciendo algo alucinante. Yo me quedo con que es un número con dos mujeres y demostrando una fuerza descomunal. Y lo del cuello me parece espectacular porque mira Fernando Alonso qué cuello tiene y no hace eso». (Más información en Mujerhoy.com)