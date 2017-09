Fantasías sexuales: ¿debo contárselas a mi pareja? Una pareja, en un coche. Existen diferencias entre las que pueden enriquecer a la pareja y aquellas que pueden generar conflicto MUJERHOY Miércoles, 27 septiembre 2017, 06:10

Si estás en una relación de pareja está claro que hay algunas normas que garantizan su funcionamiento: habéis acordado si es o no amor libre, si hay o no un proyecto común, qué tipo de entornos y momentos deseáis compartir y hasta qué temas son un tabú para vosotros. Y es en ese clima de convivencia en el que las fantasías sexuales tienen cabida, tanto si entran o no dentro de lo que sería lícito para vosotros.

De hecho, tal como proponen los expertos de Therapy Chat, podríamos diferenciar entre dos tipos de fantasías sexuales que aparecen en una relación de pareja: las permitidas y las prohibidas.