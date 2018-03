El enfado de Alejandro Sanz por un vídeo de Maluma, con 'Mi soledad y yo' de fondo Al cantante no parece haberle gustado unas imágenes colgadas en Instagram por el cantante colombiano SUR Jueves, 22 marzo 2018, 12:57

Quizás ha sido por el modo en el que el vocalista de Piso 21, Juan David M. Castaño, interpreta su tema 'Mi soledad y yo'; o por las risas de Maluma ante la ocurrencia de su amigo. Sea como sea a Alejandro Sanz no le ha gustado el vídeo colgado por el cantante colombiano en su cuenta de Instagram.

«Me emocionó veros cantando una canción mía.. esa es de hace 25 años.. y ahí está.. increíble no? Y de corazón te deseo que ojalá dentro de 25 años un compañero exitoso del momento cuelgue un vídeo cantando una canción tuya y te sientas tan agradecido a la vida como yo», ha comentado también en Instagram Alejandro Sanz a la ocurrencia del colombiano. Unas palabras que vienen precedidas por un «vi tu videito» que da buena cuenta del tono irónico y no exento de enfado en el que habla. Una introducción seguida de un zasca al vocalista de Piso 21: «No te rías de tu amigo (el chaval de pelo largo) porque no pueda cantar “Mi Soledad Y Yo” 😂😂😂 él lo intenta pero está un poquito alta de tono para él».

Y añade unos hashtags con las palabras #respeto y #compañerismo.