La dura confesión de la vicepresidenta de Facebook: padece un cáncer incurable Nicola Mendelsohn ha revelado la enfermedad que le diagnosticaron el pasado año para concienciar e impulsar la investigación de una cura SUR Martes, 6 febrero 2018, 11:56

La directora de Facebook en Europa, Medio Oriente y África Nicola Mendelsohn acaba de revelar que padece, desde hace más de un año, un linfoma folicular incurable, un cáncer poco habitual. A sus 46 años la directiva ha decidido hacer esta dura confesión con el objetivo de concienciar sobre la enfermedad e impulsar la investigación de una cura, que por el momento no tiene. Para ello ha unido fuerzas con otras víctimas en las redes sociales para dar visibilidad a su cáncer.

«Hace poco más de un año me diagnosticaron un linfoma folicular, un cáncer de leucocitos en desarrollo lento que no es raro y que no tiene cura. Es una enfermedad bastante desconocida, por lo que decidí crear conciencia al decirle a mi historia con la esperanza de impulsar la investigación y una mejor comprensión de la misma», explica la propia Mendelshon en la revista 'Sunday Times'.

Pese a haber aceptado la realidad con positivismo cuando le diagnosticaron el cáncer asegura que estuvo dos días procesando la noticia: «Tuve dos días horribles tratando de procesarlo. Fue peor no haberlo averiguado todo de una vez. No pude dejar de llorar ese fin de semana, sufriendo por la vida que había tenido antes».

Como ha explicado Mendelsohn -casada y con cuatro hijos-, un pequeño bulto en la ingle la impulsó a hacerse una revisión. El shock, relata fue enorme. "Tu mente se precipita hacia las peores posibilidades. ¿Podré ver a mis hijos alcanzar la edad adulta? ¿Cuánto me queda? Las cosas que había dado por supuestas una hora antes se evaporan al tiempo y te das de bruces con tu propia mortalidad".