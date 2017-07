Dulceida pasa de hacerse 'fotis' y de poner tildes

Aida Domenech, más conocida entre la chavalada como Dulceida, tiene 1,9 millones de fans en su cuenta de Instagram y 1,3 millones de suscriptores en su canal de YouTube. Por eso, cuando pretende cogerse unos días de descanso en su agitada carrera por subir contenido de moda impecable y envidiable, lo primero que ha de hacer es comunicárselo a su ubicua audiencia. Eso hizo precisamente ayer: advertir a sus seguidores de que no la fotografiaran en los próximos días porque no iría vestida para la foto. Hasta las 'influencers' necesitan un respiro de tanto influenciar al personal.

¿Qué ha pasado entonces ante un propósito tan inocente? Lo nunca visto: que la bloguera, instagramera y youtubera más reputada de España, no sabe comunicar. O, al menos, no sabe hacerlo con el respeto debido a su público. La ortografía de la joven 'fashionista' es de pena: ni conoce la mecánica ortográfica de los imperativos ni la necesidad ética y estética de las tildes. Recemos porque Arturo Pérez Reverte y sus huestes de la Real Academia de la Lengua no caigan sobre ella con todo el peso del diccionario español. No lo cuenta. (Más información en MujerHoy.com)