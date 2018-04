Doña Sofía, la reina de la 'jet set' y de las redes sociales Varios rostros conocidos dejan claro de qué parte están COLPISA Jueves, 5 abril 2018, 17:22

El escándalo 'Real' y las dos humillaciones de Letizia a Sofía -la primera por impedir una foto de sus hijas con la abuela y la segunda tras limpiarle un beso de la frente de ésta a sus vástagos- sigue dando que hablar. Y ya no solo en los bares, sino también en las redes sociales. Que estos días 'arden' entre los partidarios de una y de otra. Recordemos que Doña Sofía quería posar con sus nietas -la princesa Leonor y la infanta Sofía- en una imagen que nunca llegó a producirse. ¿Por qué? Pues porque ahí estaba Letizia, que impidió por todos los medios que la instantánea llegara a tomarse. Se puso delante. Colocó su mano sobre la de su suegra. La princesa apartó de malas formas a su abuela... Y ahí estaba Felipe VI, con cara de no saber dónde meterse.

El momento -que suma más de 2,2 millones de reproducciones en las redes sociales- se ha convertido en un nuevo quebradero de cabeza en la Casa Real, que de golpe ha visto cómo ha quedado en entredicho la idílica relación entre las dos reinas. Y no solo se ha convertido en Trending Topic, sino que además los medios han realizado diferentes encuestas para saber de parte de quién está el ciudadano. ¿Sofía o Letizia?

En Instagram, las muestras de apoyo tampoco se han hecho esperar. Y en esta red social, una vez más, gana doña Sofía. La «jet-set» se está pronunciando.

La estilista y exduquesa Naty Abascal con un mensaje contundente: Doña Sofía siempre será nuestra reina!!!

Otra que tiene claro su apoyo a la emérita es Carla Goyanes. Su discurso es mucho más largo. «No puedo quedarme indiferente ante lo que está en boca de todos. Creo que más pena que la imagen de la Princesa quitando dos veces de un manotazo la mano de su abuela (por clara orden y manipulación de su madre) me da la imagen de de la reina Sofía fuera de la iglesia, bajo la atenta mirada de la gente, apartándose a un lado sola porque en cuanto se acercaba a las niñas la reina Letizia volvía a ponerse por medio generando una situación tensa en incomodísima».

«No sabe dónde ponerse y como señora que es opta por irse a esperar a los demás. Cuando veo esto es cuando solo pido que NO me toque una nuera así!!!! Mi apoyo a la reina Sofía (a la que admiro como madre y reina), que ha debido pasar un mal rato tremendo. Lo más curioso es que tanto monárquicos como antimonárquicos como los que ahora ya casi ni sabemos lo que somos estamos de acuerdo en que es una vergüenza y que los trapos sucios se lavan en casa sin meter a los niños por medio! #reinasofia #reinadeespaña», ha escrito.

Rosario Domecq, mujer del torero Julián López 'El Juli', también ha mostrado su inquietud con el momento que se vivió en la catedral de Palma. Sin mencionar a doña Letizia, su defensa de Sofía también es apasionada. «S.M la reina Doña Sofia gran ejemplo a seguir y orgullosa de nuestra reina emérita. Me encanta esta foto junto a la madre Teresa de Calcuta otra gran mujer y otro gran ejemplo a seguir».

El interiorista Lorenzo Castillo: Nuestra Reina, por muchos años. Viva la Reina!!

El estilista Josie ha hecho un guiño a doña Sofía: «Si me diera un beso, no me ducharía en un mes...».

La presentadora Toñi Moreno ha compartido una imagen junto a la reina emérita pero no ha comentado nada, haciendo entender que una imagen vale más que mil palabras.