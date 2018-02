Divorciadas famosas que un día abrieron camino a otras mujeres Lady Di. / MujerHoy Fueron repudiadas, vapuleadas, olvidadas... Gracias a ellas muchas mujeres pueden rehacer sus vidas tras un divorcio MATILDE MOLINERO/CORAZÓN Domingo, 11 febrero 2018, 08:43

En la actualidad, el divorcio está considerado como una nueva oportunidad para rehacer la vida tras una relación de pareja rota. Pero ni siempre ha sido así ni el divorcio ha evolucionado de igual manera en las distintas partes del mundo. En el libro 'Divorciadas con historia' (Ed. La Esfera de los Libros), la prestigiosa abogada de familia Elena Zarraluqui hace un repaso por la evolución del divorcio de la mano de mujeres muy conocidas, cuyas separaciones y divorcios convulsionaron su época e, incluso, en algunos casos, supusieron un antes y un después en la historia.

Y es que, ahora que los movimientos en favor de la igualdad de género, como Me Too y Time's Up, claman con fuerza, hay que remarcar que la historia del divorcio va unida a la de los derechos de la mujer. (Más información en Mujerhoy.com)