Detienen a Shia LaBeouf por desorden y ebriedad en público El actor Shia LaBeouf. / Brendan McDermid (Reuters) El actor se enfrascó en una discusión después de que dos personas, una de ellas un oficial de policía, no le dieran un cigarrillo y empezó a insultarles EFE Atlanta (ee uu) Domingo, 9 julio 2017, 01:57

El actor estadounidense Shia LaBeouf fue arrestado por intoxicación en público y conducta desordenada la madrugada de hoy, y liberado horas más tarde, en Savannah, Georgia, según informó la Oficina del Alguacil del Condado Chatham, en Georgia.

El intérprete, protagonista de películas de la saga de 'Transformers', entre otras, fue liberado sobre el mediodía tras pagar una fianza de 7.000 dólares, según el parte policial al que ha tenido acceso Efe.

LaBeouf, quien en 2015 fue detenido en Austin (Texas) por estar ebrio, fue arrestado también con cargos de obstrucción.

De acuerdo a la Policía de Savannah, el actor se enfrascó en una discusión después de que dos personas, una de ellas un oficial de policía, no le dieran un cigarrillo y empezó a insultarles con "obscenidades" enfrente de otras personas, incluidos varios menores y niños.

LaBeouf, de 31 años, se encuentra rodando en esta localidad la película "The Peanut Butter Falcon", que protagoniza junto a la actriz Dakota Johnson.

En enero de este año, LaBeouf fue arrestado tras involucrarse en un altercado por la instalación artística contra el presidente Donald Trump "He Will Not Divide Us", que montó en Nueva York y que posteriormente el museo responsable de la misma decidió cerrar.