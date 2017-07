David Bustamante pierde los nervios y agrede a un 'paparazzi' Imagen del vídeo emitido por Telecinco. El cántabro ha reconocido que le ha dado una patada mientras que el fotógrafo advierte que denunciará SUR Lunes, 31 julio 2017, 10:32

Lleva meses en el punto de mira. Sometido a mucha presión y a demasiados focos. Y, finalmente David Bustamante, ha explotado. El cántabro ha perdido los nervios, superado por la tensión y harto del acoso de la prensa tras su separación de Paula Echevarría, y agredido al periodista Jordi Martín (reportero de 'Cazamariposas'). Algunas de las imágenes de lo ocurrido fueron emitidas en el programa de Telecinco ‘Socialité’, que presenta María Patiño. El vocalista, según la versión del reportero, se bajó del coche en una estación de servicio y se encaró con el agredido, que seguía los pasos del artista.

No en balde, Jordi Martín había informado previamente de que Bustamante tenía una nueva novia. El cantante, por su parte, llamó al programa de Patiño para explicar lo ocurrido. Según él, el reportero le llamó subnormal y le dijo que no era nadie, ya que mientras él ganaba 100.000 euros fácilmente, el extriunfito no llenaba sus conciertos, y además apunta que el paparazzi ha amenazado de muerte a toda su familia diciendo que le mandaría a 'los Miami'. Por su parte, el de San Vicente de la Barquera reconoce que le dio una patada durante su enfrentamiento y ante el desagradable cara a cara ha anunciado que va a interponer una denuncia por las supuestas amenazas recibidas.

Sin embargo, la versión de Jordi Martín es bien distinta. El colaborador asegura que "nunca había visto así a Bustamante" y matiza que es él quien va a denunciarle. "Voy camino al hospital porque estoy magullado y con la zona del cuello fatal, así que voy a pedir el parte de lesiones, tal y como me han dicho los mossos que haga, ya que ha sido una agresión en toda regla", relató el fotógrafo en una conexión telefónica en directo. Según Jordi, el cantante se le encaró porque, según le repetía, su hija se habría enterado del asunto de la bailarina.

A tenor de la versión de Martín el cantante iba acompañado de un amigo que presuntamente se dirigió al coche donde estaba su novia grabando los hechos y le dio un manotazo a la mujer de manera brusca para quitarle el móvil. El fotógrafo afirma que Bustamante quería pactar un trato para borrar esas imágenes a cambio de un posado o unas declaraciones pero insiste en que él declinó la propuesta para llevar a cabo su denuncia al cantante.