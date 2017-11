Cristina Saavedra, presentadora de La Sexta, atropellada junto a su sobrino La comunicadora resultó herida el pasado sábado cuando cruzaba un paso de peatones en la localidad gallega de Sada SUR Lunes, 20 noviembre 2017, 12:25

La presentadora de informativos de la Sexta, Cristina Saavedra, se ha llevado un gran susto este fin de semana. La comunicadora resultó herida el pasado sábado al ser atropellada cuando cruzaba un paso de peatones junto a su sobrino en la localidad gallega de Sada (en A Coruña).

La conductora de la Sexta Noticias 20 horas ha sido la encargada de dar a conocer el suceso tras colgar un tuit en su perfil oficial en el que ha querido agradecer la ayuda de las personas que la asistieron en el accidente. "A quienes me socorrieron el sábado, en la calle, en Sada. No pude darles las gracias como merecían. No los conozco, así que ojalá vean esto: GRACIAS infinitas. Un coche me atropelló cuando cruzaba un paso de peatones con mi sobrino. Él está bien. Yo lo estaré pronto ;)) #PuraVida" escribió anoche.