El concierto más agitado de Chenoa: batacazo y zasca a un fan Imagen del concierto de Chenoa en Santa Coloma de Gramenet (Twitter / @Joaki_) La cantante mallorquina se convirtió anoche en protagonista en redes sociales debido a una accidentada actuación en Santa Coloma de Gramenet A.N. Domingo, 3 septiembre 2017, 14:09

Chenoa se convirtió anoche en una de las protagonistas de las redes sociales. La mallorquina ofrecía un concierto en la localidad barcelonesa de Santa Coloma de Gramenet ante más de 5.000 personas. Hasta aquí nada extraordinario. Sin embargo, su característico ímpetu y garra sobre el escenario le acabaron jugando una mala pasada. Y es que en uno de los momentos de la actuación, al término de una de sus canciones, la integrante del jurado de 'Tu cara me suena' cayó de repente de bruces sobre las tablas de culo, como muestran los vídeos que circulan por Twitter.

La caída se produjo cuando la intérprete tropezó con un micrófono. Pese al golpe, se incorporó enseguida y trató de quitarle hierro al incidente. Sin embargo, no era el único que le deparaba la noche. En otro momento del concierto uno de los asistentes alzó una cobra gigante de peluche para dársela. Su reacción, visiblemente molesta, no se hizo esperar: «La vamos a guardar aquí para que se esté tranquilita», dijo airosa Chenoa al tiempo que dejaba el muñeco en un rincón del escenario. Y continuó su reprimenda: «No vengas a robar a la cárcel porque yo soy comisaria», añadió para zanjar la polémica con un mensaje de cariño a su legión de fans, que asistían atónitos al desafortunado episodio: «Tú no representas todo esto», afirmó entre los aplausos de sus seguidores.

Chenoa parece haber tocado fondo con la anécdota de la cobra que ya lleva demasiados meses coleando. Fue el pasado noviembre cuando su expareja, el almeriense David Bisbal la puso en el punto de mira al evitar un supuesto beso suyo ante cuatro millones de espectadores en el concierto que cerró la reunión de los 'triunfitos'. Aquel 'momentazo' vivido mientras ambos entonaban 'Escondidos' en el Palau Sant Jordi queda ya muy lejos y la artista -harta de aguantar bromas- parece querer pasar página. En su cuenta de Instagram la intérprete ha compartido un recuerdo de anoche, un selfie desde el escenario junto a su equipo en el que recalca la importancia del respeto: «Gracias por el respeto y cariño. Público fabuloso eso es lo que me llevo de esta noche», escribe.

Desde #ATronchalomos reivindicamos a Chenoa, es tan humana que se cae y se levanta, como cualquier joven de su edad pic.twitter.com/YNv7NCJt90 — A Tronchalomos (@ATronchalomos) 3 de septiembre de 2017