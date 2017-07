La cita más esperada de Tinder: la app les regala un viaje tras tres años chateando

Lo que Tinder ha unido... que no lo separe la distancia. La historia de Josh y Michelle, dos jóvenes que se conocieron por la aplicación de citas, se ha hecho viral en los últimos días. Sus mensajes, esporádicos y en clave de humor, han sorprendido a los propios responsables de la compañía que, dispuestos a que tengan final feliz, ha decidido invitarles a que se conozcan en un viaje.

¿El destino? El propio Josh ha sido el encargado de decidirlo: Hawaii. ¿Sellarán su amor después de tres años? El tiempo -y las redes sociales- lo dirán. Su historia se remonta a 2014 cuando el joven lanzó su primer mensaje, a priori de una forma totalmente normal: "¡Hey Michelle!". Pero ella tardó más de dos meses en contestar: "Lo siento, mi teléfono había muerto". Una situación que Josh afrontó con dignidad: "Lo has encontrado muy pronto. Yo normalmente tardo unos cinco meses en encontrar el cargador", contestó él. "Sí, quería asegurarme de que estaba cargado. De 0 a 100, muy lentamente", dijo ella.

El 19 de enero de 2015, Josh se disculpó por no haber escrito antes: "Lo siento, estaba en la ducha". Michelle maduró la respuesta durante casi un mes y el 13 de febrero tecleó: "Acabo de ver este mensaje, perdona, estaba en clase". "Perdona, Michelle. Debo haber dado una primera impresión horrible, pero estaba hasta arriba con los exámenes", escribió Josh el 18 de mayo de ese 2015.

Sorprendentemente, la respuesta de Michelle llegó el 20 de diciembre. Y es que la inmediatez no ha estado presente en el chat de estos jóvenes. "He tenido una semana muy ocupada". Hay que esperar al 10 de octubre de 2016 para retomar esta insólita y surrealista charla: "Michelle, no quiero que creas que soy maleducado, pero los exámenes trimestrales se acercan y me está costando mucho mantenerme al día", escribió entonces él.

Y es así como llegamos a 2017 y con el último mensaje de Michelle: "¡Ey, Josh! Quería contestarte rápidamente pero me he liado con el Día del Presidente. ¡Ya sabes cómo es!", dijo con sorna ella. Y él, decidió colgarlo en Twitter: "Jajajaja, un día conoceré a esta chica y será épico. Mirad las fechas de nuestras conversaciones", advirtió.

La historia se viralizó - acumula nada menos que 31.000 retuits y 96.000 me gusta- y hace unos días Tinder decidió unirlos: "Es hora de conoceros. Tenéis 24 horas para decidir en qué ciudad será vuestra primera cita y os enviaremos allí". Y Josh fue el encargado de hacer pública la decisión final: "Después de un debate largo sobre vuestra increíblemente generosa oferta, nuestra primera cita soñada sería en Hawaii. ¿Nos vemos en Maui?" La app confirmó su oferta (con broma incluida): "¡Aloha! Os enviamos a Maui, pero no podéis tiraros dos años para hacer las maletas".

g="es">

Hahahaha one day I'm going to meet this girl and it's going to be epic. Look at the dates of our tinder texts. pic.twitter.com/DASQK4c5cX

— Josh Avsec (@Wes_03) 8 de julio de 2017