El chiste de mal gusto de Florentino Fernández sobre Podemos: «Me he pasado» El presentador quiso hacer una gracia durante un programa. / Cuatro El presentador hizo una broma pesada que sorprendió a sus compañeros de plató SUR Miércoles, 27 septiembre 2017, 12:24

Ocurrió días atrás en el programa 'Dani y Flo' de Cuatro pero aún circula en las redes sociales. Florentino Fernández metió la pata en su programa al soltar un chiste de mal gusto sobre Podemos. En ese programa, realizaron una encuesta para saber quién era el más feo de los presentes. En un momento dado, Florentino Fernández se levantó de la silla, se puso de rodillas y dejó su cabeza al descubierto sin dejar que se viera ninguna otra parte de su otra parte más del cuerpo. hasta ahí bien.

Entonces Dani bromeó soltando un: “¿por qué no te decapitas?”. A lo que Fernández le respondió: “Me voy a quedar así todo el programa”. Entonces Dani siguió jugando con Flo, o mejor dicho, con su cabeza, cuando el presentador dijo: “Así me pueden fichar en Podemos, tío”. La broma no hizo gracia en plató ya que hacía alusión a Pablo Echenique, secretario general de Podemos que se encuentra en silla de ruedas. Poco después, Florentino intentó rectificar: “Me he pasado un poco. No, no, ahí me he pasado”. Sus compañeros, Lara Alvárez y Dani Martínez se quedaron perplejos ante tal comentario.