Bustamante felicita a Paula en su 40 cumpleaños: «Te deseo que seas muy feliz» 02:37 SUR Lunes, 7 agosto 2017, 14:33

Este lunes, 7 de agosto, Paula Echevarría está de celebración. Y una de esas con cifra redonda. La actriz sopla las 40 velas de su tarta. Lo hace rodeada de sus amigos y familiares en Candás,en su Asturias natal. Se trata de su primer cumpleaños alejada de su marido, David Bustamante. La pareja lleva separada desde el pasado mes de abril, aunque ninguno ha querido dar por zanjado de momento su matrimonio de manera oficial. Ambos han confirmado que en su casa 'pasan cosas' y de hecho en la actualidad viven cada uno en casas diferentes. La reconciliación del cantante y la intérprete cada día parece más lejana, incluso hay quienes aseguran que el divorcio podría llegar a finales de verano. Pese a la distancia, sin embargo, aparentemente la relación entre ambos no es mala. Al menos es la imagen que se esfuerzan por dar en redes sociales, donde ya es habitual que se intercambien 'me gusta' y comentarios en sus respectivas fotos. El último en hacerlo ha sido Bustamente. El extriunfito ha dado un paso más y ha subido a su galería una instantánea con la que sigue siendo su esposa. Se trata de un selfie en el que se les ve sonrientes dentro de un coche. Es su peculiar felicitación a la protagonista de 'Velvet': «Hoy es el cumpleaños de @pau_eche! La mujer que me ha dado lo más importante de mi vida, mi hija! Y con la que he compartido 12 años de mi vida... Por eso y por más, te deseo que seas muy feliz! FELICIDADES!», recoge el texto que acompaña dicha publicación, difundida a primera hora de este lunes.

Mientras tanto, Paula sigue en su querida Asturias. Practicando eso que llaman el 'slow life' o vida tranquila, rodeada de sus más íntimos. Con motivo de su cumpleaños la actriz parece haberse puesto nostálgica y ha compartido en su cuenta de Instagram una instantánea de cuando tenía 4 años: "Aquí cumplía 4 añitos.. con mis dos abuelas, mi madrina y mi hermano.. De esa foto ellas tres ya no están.. esa es la única putada de cumplir años.. por lo demás, BIENVENIDOS 40!!!!!! No puedo estar más agradecida a la vida por todo lo que me da! Gracias a todos por las felicitaciones que estoy recibiendo hoy pero sobre todo por estar el resto de los 365 días al año! Me siento muy querida y esa es la mayor fortuna q se puede tener! GRACIAS!!!!! », ha escrito.