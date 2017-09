«Bill me ha dado muchos más días felices que de enfados»

Lo prescriben los psicoterapeutas desde la intemerata. Escribir es una actividad con propiedades terapeúticas. Más aún. Ponerse delante del ordenador y volcar los intestinos sobre el teclado puede resultar tan eficaz o más que un exorcismo. Sobre todo, cuando tu marido te ha puesto los cuernos con la becaria durante su cargo como presidente de los Estados Unidos (y se acaba enterándose hasta el apuntador) y cuando, para rematar, un chabacano magnate rubio platino acaba haciendo trizas tus aspiraciones personales de gobernar el país más poderoso del mundo. Hillary Clinton debe sentirse por dentro en estos momentos como cosida en seda. Tiene en sus manos, recién salido de la imprenta, 'What happenned' ('Lo que ocurrió'), la historia comprimida de sus memorias. Esta es, fundamentalmente, su larga y accidentada relación matrimonial con Bill Clinton y su inesperada derrota electoral a manos de Donald Trump. El libro saldrá a la venta el próximo martes.

«Hubo momentos en los que no estaba completamente segura de si podía sobrevivir. En esos días no podía evitar hacerme preguntas como: '¿Todavía le amo? ¿Puedo aguantar en este matrimonio sin llegar a ahogarme en la ira, el resentimiento o la lejanía? La respuesta siempre fue sí'», confiesa la ex primera dama en su obra, según ha adelantado la cadena estadounidense CNN, que ha obtenido una copia del volumen días antes de su salida al mercado.

Pareja «de papel»

«Pese a lo que la mayoría de las personas puedan creer», la exsecretaria de Estado asegura que en su relación de pareja ha habido «muchos más días felices que tristes o de enfados». «Lo escuché de nuevo en la campaña de 2016, que solo éramos un matrimonio de papel», ha dejado por escrito con desdén.

En este nuevo libro -en 2003, ya publicó 'Historia viva', sus primeras memorias-, la mujer que aspiraba a suceder a Obama en el Despacho Oval da cuenta, además, de los errores cometidos durante la campaña electoral, confiesa el «impacto devastador» que supuso para ella la derrota en las urnas y revela cómo ha conseguido obtener «la fuerza» para recuperarse.