Bibiana Fernández: «Hacienda me lo ha quitado todo»

Que Bibiana Fernández no atravesaba su mejor momento económico era público. No en vano, la artista tuvo que vender su casa para hacer frente a las deudas. De todo ello habló en su visita a 'El Hormiguero' este lunes, en el que estuvo acompañada por Alaska y Mario Vaquerizo.

Precisamente, la pareja se quedó con el chalé que Bibiana Fernández tenía en Boadilla del Monte y de ello habló en el programa de Pablo Motos. "Cuando tuve el problema con Hacienda, que se vendió la casa y la compraron estos señores, mi problema no era de cambiarme de casa porque a fin de cuentas mi casa es donde estoy yo, donde están mis perros y donde están mis amigos", detalló la malagueña.

"¿Hacienda te lo ha quitado todo?", le espetó Pablo Motos. "Todo, todo, todo. Ahora otra vez a empezar", contestó Bibiana. Sin embargo, la artista aseguró que se encontraba en un gran momento a nivel personal. "Tengo ganas y a mí me parece que las ganas son la base de la vida. Tengo ganas a la curiosidad, al deseo, al estar expectante, al esperar que la vida te vuelva a sorprender otra vez a pesar de haber vivido. Esa cosa me da como energía y me pega subidón. Si no estaría llorando por los rincones", relató.