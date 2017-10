Tras días de polémica en los que Bertín Osborne no había abierto la boca, el presentador de 'Mi casa es la tuya' ha explicado por qué ha decidido no volver a dirigirle la palabra a quien hasta hace nada era su amigo: Arévalo. Bertín asegura sentirse traicionado porque el humorista colgó en las redes sociales una fotografía de una comida celebrada en su casa en la que, entre otros, estaban el rey emérito Juan Carlos y la infanta Elena. «Hay cosas que no se pueden hacer», ha dicho el cantante.