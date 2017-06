Bigote Arrocet mete la pata al olvidarse del cumpleaños de María Teresa Campos Bigote Arrocet, tras darse cuenta de su fallo con María Teresa. / Mediaset «¡Qué vergüenza! Por mi parte, no tengo arreglo» afirmó ante Sandra Barneda. «La venganza será terrible», añadió entre risas Lunes, 19 junio 2017, 11:03

Hace ya varios días que Bigote Arrocet fue eliminado de la última edición de 'Supervivientes'pero sin embargo aún no parece saber en qué día se encuentra. Tan perdido anda del calendario que incluso se olvidó completamente del cumpleaños de su pareja, la presentadora María Teresa Campos, que cumplió este domingo 18 de junio 76 años. Fue la presentadora de 'Supervivientes: Conexión Honduras', Sandra Barneda, quien le recordó la fecha señalada para la familia pero Bigote Arrocet seguía sin caer. «Qué vergüenza... que me perdone...ella sabe que soy súper volao. Perdóname morita, de verdad», explica en su web Telecinco. «Por mi parte no tengo arreglo», decía. «La venganza será terrible», añadió entre risas.

Por su parte, José Luis, está todavía a la espera del último informe médico para saber si sigue o no en 'Supervivientes' después de que le diese un cólico en la pasada gala. José Luis sigue apartado de sus compañeros. El concursante del reality pudo mandar un mensaje a su familia para que no se preocupasen por su estado de salud.