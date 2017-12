Antonio Banderas, Isabel Preysler y Miguel Ángel Silvestre inauguran la nueva tienda de Porcelanosa en Málaga Isabel Preysler es imagen de Porcelanosa. / SUR La nueva tienda se sitúa en un edificio de casi 9.000 metros cuadrados SUR Lunes, 18 diciembre 2017, 14:13

Una inaguración llena de estrellas. La nueva tienda de Porcelanosa en Málaga abre sus puertas este jueves junto a Plaza Mayor tras un año de obras. Isabel Preysler, imagen de la firma, el actor malagueño Antonio Banderas o Miguel Ángel Silvestre son solo algunos de los invitados para la puesta de largo de la firma.

La nueva tienda se sitúa en un edificio e casi 9.000 metros cuadrados, la mayoría destinado a almacenes. Asimisma, cuenta con aparcamientos para los clientes. En 2011, Porcelanosa compró al Ayuntamiento este suelo por 4,6 millones de euros. El terreno que fue enajenado por la Gerencia Municipal de Urbanismo no es en el que finalmente ocupa la tienda, ya que los derechos edificatorios se trasladaron posteriormente a un solar más amplio y cercano a Plaza Mayor. Urbanismo estableció una serie de plazos para garantizar que la construcción de la tienda no se demorara en el tiempo, cosa que finalmente no ha conseguido. El diseño para levantar este establecimiento, cuyas obras se valoraron en más de dos millones de euros, obtuvo la licencia en abril de 2013. Sin embargo, no llegó a iniciarse entonces porque, según indicaron desde Porcelanosa, hubo «una decisión estratégica de dirigir la inversión hacia otros mercados como Estados Unidos». La cadena no completó una serie de trámites para recabar la expedición de la licencia hasta finales de 2016, cuando comenzó la obra.