Angelina Jolie: «No, no disfruto de la soltería»

Las cosas no se mueven, y eso en lo que a divorcios se refiere siempre es indicio de esperanza. El divorcio de Angelina Jolie ni va no para delante ni para atrás, lo único que se ha consignado últimamente es un alto en las hostilidades que se ha interpretado desde ambos bandos como un acercamiento. Ahora, unas nuevas declaraciones de Jolie podrían apuntalar aún más las teorías sobre la reconciliación.

En una entrevista concedida al periódico británico 'The Telegraph', Angelina Jolie admite que no lo está pasando precisamente bien. «No estoy disfrutando la soltería. No es algo que yo quisiera y no hay nada agradable en ella. De hecho, es algo duro para mí». (Más información en Mujerhoy.com)