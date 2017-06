Un analista político se come su libro tras fallar su pronóstico sobre las elecciones británicas El profesor de Ciencias políticas Matthew Goodwin ha querido demostrarle al mundo que cuando hace una promesa, la cumple A.N. Lunes, 12 junio 2017, 13:20

«Don't ever say I am not a man of my word» (Nunca digais que no soy un hombre de palabra). Matthew Goodwin ha querido demostrarle al mundo que cuando hace una promesa, la cumple. Hasta sus últimas consecuencias. Y así ha sido. Este profesor universitario de Ciencias políticasaseguró que se comería su libro 'Brexit', en caso de que el partido laborista, liderado por Jeremy Corbyn, obtuviera más del 38% de los votos en las elecciones generales celebradas el pasado jueves. "Lo estoy diciendo en voz alta. No creo que los laboristas, de Jeremy Corbyn, alcancen el 38% de los votos en las elecciones. Me comeré felizmente mi nuevo libro en caso de que lo consigan", se aventuró a proclamar el docente el pasado 27 de mayo a través de su cuenta de Twitter.

Pero falló. El expero no acertó con su previsión. Los laboristas alcanzaron el 40% de los votos en las elecciones a costa del partido conservador, liderado por Theresa May, que perdió 12 escaños respecto a los logrados por su antecesor, David Cameron. La candidatura de Corbyn consiguió 29 escaños más respecto a las anteriores elecciones, quedándose a apenas dos puntos porcentuales del partido más votado, el Conservador.

Don't ever say I am not a man of my word pic.twitter.com/DIxbYBilAL — Matthew Goodwin (@GoodwinMJ) 10 de junio de 2017

Tras conocerse los resultados, el profesor universitario fue consecuente y escribió un nuevo tuit admitiendo su fracaso: "Habéis ganado, me comeré mi libro este sábado a las 16.30 horas en Sky News". Dicho y hecho. Goodwin estuvo presente en el canal de televisión, donde procedió a comerse, hoja a hoja, su libro sobre el 'Brexit'. "Un dos por ciento es una gran diferencia. Soy un hombre de palabra así que lo que voy a hacer es sentarme aquí y comerme mi libro, mientras ustedes siguen con el programa", avisó para sorpresa de los espectadores.